Nintendo registreert mysterieuze controller voor de Switch bij waakhond

Nintendo heeft een mysterieuze controller vastgelegd bij de FCC in de Verenigde Staten. De controller kreeg modelnummer HAC-043 mee. Mocht het wat uitmaken: dat is één cijfer hoger dan de draadloze SNES-controllers die het bedrijf eerder uitbracht voor de Switch.

Mysterieuze controller voor Nintendo Switch

Op moment van schrijven zijn er weinig details bekend. Nintendo heeft het verzoek ingediend op 26 juli, met de vraag of er geheimhouding plaats kan vinden voor de 180 dagen erna. Wat voor soort controller het is, moeten we dus nog even afwachten. Het apparaatje in kwestie maakt in elk geval gebruik van bluetooth en verbruikt met 3,5 W meer stroom dan de Joy-Cons met 2,7 W.

Het zou kunnen zijn dat het bedrijf officieel een draadloze Nintendo 64-controller uitbrengt. Via de Switch Online-dienst kun je namelijk meer dan honderd retrogames uit de catalogus van de Japanse gigant spelen, maar tot nu toe zijn dat alleen NES- en SNES-games. De geruchtenmolen heeft het al langer over het idee dat N64-spellen naar het abonnement komen, maar tot nu toe gebeurt dat niet.

Daarnaast zou het nog een draadloze GameCube-controller kunnen zijn, zodat je die extra accessoire niet meer hoeft te gebruiken. Tot slot kwam onlangs in het nieuws dat Nintendo wellicht Game Boy (Advance)-games gaat toevoegen aan Switch Online, waardoor we wellicht meer die kant op moeten kijken.

Verder zijn er nog twee andere mogelijkheden. In oktober brengt het bedrijf de Nintendo Switch met een oled-scherm uit. Het kan zijn dat we dan ook een set nieuwe Joy-Cons krijgen die onder de motorkap aangepast zijn. Tot slot is het mogelijk dat er een nieuwe Pro-controller aankomt, maar die kans achten we het kleinst.