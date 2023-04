Nintendo gaat Joy-Cons ook na garantietermijn gratis repareren

De controllers van de Nintendo Switch, de Joy-Cons, zorgen eigenlijk sinds de lancering van de spelcomputer al voor problemen. Het zogenaamde ‘driften’, waarbij er een beweging wordt doorgegeven zonder dat de speler de sticks gebruikt, is sinds het begin al een bekend probleem. Hierdoor kan je karakter dus gaan bewegen, zonder dat je de controller zelf aanraakt. Dat dit voor problemen kan zorgen en je spelervaring bederft mag duidelijk zijn. Het is een probleem wat in binnen- en buitenland al jaren speelt en door Nintendo niet altijd even goed opgepakt wordt. Bij veel spelers gingen de Joy-Cons de problemen al binnen de garantieperiode vertonen.

Nintendo gaat Joy-Cons nu gratis repareren

Het probleem lag hem in het feit dat Nintendo daarbij niet altijd even goed voor de juiste afhandeling zorgde en soms zelfs weigerde om het probleem kosteloos te verhelpen, zelfs binnen de garantieperiode. Consumentenorganisaties in binnen- en buitenland hebben Nintendo al langer opgeroepen om dit bekende probleem kosteloos te verhelpen. Daarbij lijken ze nu eindelijk succes te hebben, want in de Europese Economische Gemeenschap (Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) gaat Nintendo nu de problemen kosteloos verhelpen. Zelfs buiten de garantieperiode om, zo meldt website The Verge. Let wel dat Nintendo het probleem alleen verhelpt als het niet is veroorzaakt door third-party accessoires of wanneer een speler zelf modificaties heeft verricht. Laten we hopen dat dit geen nieuwe discussies zal veroorzaken en Nintendo ruimhartig omgaat met het repareren van Joy-Cons die het driftprobleem hebben.