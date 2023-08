Netflix test streamen van games op smart-tv’s

Nog lang niet iedereen weet dat je ook games kunt spelen bij je Netflix-abonnement. Open de Netflix-app op je telefoon en tablet en je krijgt toegang tot een groot aantal games, waaronder games gebaseerd op series als Stranger Things. In 2021 begon de streamingdienst met Netflix Games met een aanbod van in totaal vijf games. Inmiddels zijn er al meer dan 90 games te spelen voor abonnees. Van casual puzzelgames tot aan echte Triple A-titels. Netflix zet echter nog meer in op games, want de test voor het streamen van games naar je smart-tv is inmiddels begonnen.

Het gerucht ging eerder dit jaar al rond. Games kon je tot nu toe spelen op je smartphone en tablet. Op de Netflix-app op je tv kreeg je de mogelijkheid voor games helemaal niet te zien. Daarom weten veel mensen ook niet dat je games kunt spelen met je Netflix-abonnement. Daar komt mogelijk binnenkort verandering in, want een testgroep in Canada en het Verenigd Koninkrijk kan nu met de games ‘Oxenfree’ en ‘Molehew’s Mining Adventure’ aan de slag via de televisie en via Windows-pc en Mac.

Speciale controller-app voor Netflix Games

Je hoeft bij deze vorm van gaming niks te downloaden, want je streamt de games. Netflix brengt een speciale controller-app uit, zodat je je eigen smartphone als controller kunt gebruiken. Na een geslaagde test is het de bedoeling dat Netflix Games Streaming beschikbaar komt voor smart-tv’s van LG en Samsung, Chromecast met Google TV, Nvidia Shield, Amazon Fire TV en worden er later nog meer apparaten toegevoegd. Voor AppleTV is op dit moment nog niets bekend.