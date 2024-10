Formovie introduceert twee nieuwe modellen laser tv-projectoren

De Formovie Premium (3.199 euro) is het nieuwste model van Formovie met een 3-laser lichtbron, Dolby Vision en ingebouwde Netflix en YouTube apps.

Deze 4K (3840×2160) Formovie Theater Premium is een single-chip DLP-projector die gebruikmaakt van ALPD (Advanced Laser Phosphor Display) 4.0 RGB+-technologie, die RGB-lasers en fosfor combineert en volgens Formovie meer dan 107% dekking van het Rec. 2020-kleurengamma claimt. De helderheid van de UST is vermeld op 2.200 ISO-lumen met een levensduur van 30.000 uur.

Een ultra-short-throw projector of UST is een projector die heel weinig ruimte nodig heeft tussen de projector en het projectiescherm of de muur. Dit wordt bereikt via een ultra-groothoeklens. Over het algemeen moet een projector een throw ratio van minder dan 0,4:1 hebben om in aanmerking te komen als UST. Dit soort opstelling is om een ​​aantal redenen wenselijk. Ten eerste is er de kwestie van ruimte, bovendien hoef je geen kabels over het plafond te laten lopen. Met een traditionele projector heb je een behoorlijk grote kamer nodig om een ​​behoorlijk groot beeld te krijgen. De meeste traditionele projectoren hebben een throw ratio van 2:1 – je moet de projector ongeveer 5 meter van een oppervlak hebben om een ​​beeld van 100 inch te krijgen. Met de 0,21:1 ratio kan de Formovie Theater Premium een beeld van 80 inch krijgen terwijl hij slechts 40 centimeter van het projectieoppervlak is geplaatst en een beeld van 150 inch op 75 centimeter gerekend vanaf de voorkant van de projector.

Ook nieuw en al leverbaar is de nieuwe goedkopere Formovie Cinema Edge laser tv UST projector. De Formovie Cinema Edge-projector is een kleinere projector met een aantrekkelijke prijs voor consumenten die op zoek zijn naar een premium kijkervaring.

Een van de opvallende kenmerken van de Formovie Theater Premium en de Cinema Edge is de integratie van Google TV en native Netflix-ondersteuning, een aanzienlijke vooruitgang ten opzichte van het Android 11-besturingssysteem dat in de Formovie Theater is ingebouwd.

De integratie van deze streamingplatforms rechtstreeks in de projector biedt gebruikers een naadloze en gemakkelijke manier om toegang te krijgen tot hun favoriete content zonder dat er extra apparaten nodig zijn. Deze functie is met name opmerkelijk omdat veel projectoren op de markt externe streamingsticks of -apparaten vereisen. Met deze nieuwe modellen is Formovie erin geslaagd om de gebruikerservaring te vereenvoudigen en tegelijkertijd de functionaliteit te verbeteren.