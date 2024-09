JBL introduceert witte PartyBox en nieuwe PartyLights

JBL PartyBox

De JBL PartyBox Stage 320 en JBL PartyBox Club 120 zijn nu verkrijgbaar in het wit. De speakers zijn uitgerust met JBL Pro Sound en verzorgen een lichtshow op je feest, synchroon aan de muziek. Dankzij de uitschuifbare handgreep en wieltjes van de JBL PartyBox Stage 320 en het handvat van de JBL PartyBox Club 120, verplaats je je feest gemakkelijk van binnen naar buiten of van huis naar huis en transformeer je elke ruimte in het ultieme feest. De speakers hebben een speeltijd tot 18 uur voor de PartyBox Stage 320 en tot 12 uur voor de PartyBox Club 120. Verbind meerdere Auracast-compatibele JBL PartyBoxen voor een gesynchroniseerde geluidservaring.

De nieuwe JBL PartyBox Stage 320 White en JBL PartyBox Club 120 White zijn nu beschikbaar voor respectievelijk €599,99 en €399,99.

JBL PartyLights

Daarnaast introduceert het bedrijf de JBL PartyLight Beam en JBL PartyLight Stick. Verbind de PartyLights met je JBL PartyBox en creëer een indrukwekkende lichtshow. Met instelbare snelheden en lichtopties stem je de JBL PartyLights af op elke afspeellijst.

Verbind de JBL PartyLight Beam met je PartyBox voor een levendige 330° kleurendisplay die matcht met de muziek en sfeer. Maak een automatisch gechoreografeerde lichtshow met JBL’s muziekdetectie-algoritme, of pas handmatig de snelheid van de lichten aan om zelf de perfecte sfeer te creëren.

Met tot 8 uur speeltijd na een volle lading kun je de JBL PartyLight Stick overal mee naartoe nemen. Verbind meerdere JBL PartyBoxes via Auracast en koppel je PartyLights via Bluetooth. Gebruik de JBL PartyBox- of JBL ONE-app om de lichten aan te passen aan jouw stemming.

De JBL PartyLight Beam en JBL PartyLight Stick zijn nu beschikbaar voor respectievelijk €129,99 en €99,99.