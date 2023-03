Netflix Games binnenkort ook op je televisie te spelen

Eind november 2021 lanceerde Netflix Games. Alhoewel nog altijd niet erg bekend onder veel abonnees, kun je met je Netflix-abonnement toch ook echt een serie spellen op je smartphone spelen. Hieronder games gebaseerd op series en shows als Stranger Things en Too Hot to Handle: Love is a Game. Waar Netflix Games begon met slechts vijf games, daar wil de streamingdienst eind 2023 al meer dan 90 games aanbieden voor abonnees. Inmiddels zijn er tal van games al te spelen, waaronder casual puzzelgames tot aan triple A-titels.

Tot op heden kun je die games spelen op je smartphone (Android en iOS), maar mogelijk komt daar binnenkort de televisie bij. Volgens Bloomberg is er een stukje code in de Netflix-app gevonden waarbij je je smartphone als controller voor bij je televisie kunt gebruiken. De games speel je straks dus ook op je televisie, maar dan met je smartphone (en wellicht ook je tablet) als controller in je handen. Wanneer deze nieuwe functie daadwerkelijk beschikbaar komt is nog onbekend.

Meer Netflix Games op komst

De komende tijd worden er mooie games toegevoegd aan Netflix Games. Samen met partners schijnt de streamingdienst aan zeventig nieuwe games te werken. In januari kon je aan de slag met een nieuwe game in de Valiant Hearts-serie, terwijl je in april met Rogue Palace aan de slag kunt. Ook beide Monument Valley-games komen eraan.