Streamingtips #40 – Chef’s Table, Challengers en Bestseller Boy

Bestseller Boy (Videoland)

Alles voor de literatuur? Dat is de slogan van de serie Bestseller Boy, waarin Momo Zebbi een ambitieuze Amsterdammer is die maar één ding wil, namelijk een bestseller schrijven. Hij wil graag, maar vergeet in zijn tocht dat hij ook nog vrienden en familie heeft. Zijn leven is een puinhoop, maar hoe staat het met zijn boek? In deze serie zien we hoe Zouzou Ben Chikha een geweldige Momo neerzet die vooral zoekt naar zichzelf. Ook via NPO Start te zien.