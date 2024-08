Denon introduceert AVC-A10H av-receiver

De AVR-A10H is gebouwd met hoogwaardige componenten, waaronder een nieuwe ESS DAC-configuratie en een transformator met OFC-wikkeldraad. Hoewel de 13.4 versterkerkanalen van de A10H met 150 W vermogen vergelijkbaar zijn met zijn voorganger, leveren de nieuwe componenten een verbetering van de prestaties op.

De AVR-A10H beschikt over Audyssey XT32-kamerkalibratie en is compatibel met Dirac Live Room Correction en Bass Control, zodat de geluidsweergave nauwkeurig op elke luisteromgeving en smaak kan worden afgestemd. De vier onafhankelijke subwoofer pre-outs stellen gebruikers in staat de lage tonen optimaal naar eigen voorkeur te spreiden en te integreren.

Met zijn zeven 8K HDMI-ingangen is de AVR-A10H compatibel met de nieuwste videoformaten en gameconsoles. Met HEOS Built-in maakt de AVR-A10H naadloos multiroom-geluid en integratie met andere apparaten met HEOS mogelijk. Gebruikers kunnen overal in huis naar hun favoriete muziek luisteren.

De Denon AVR-A10H is vanaf 1 oktober 2024 te koop. De adviesprijs is 4700 euro.