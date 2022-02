Netflix laat je eindelijk de rij Verderkijken opschonen

Wanneer je een serie begint op Netflix en die toch niet zo leuk vindt, dan staat die show de komende weken in de rij met Verderkijken. Wellicht tussen series die je nog wel wil zien, waardoor het mettertijd irritant kan zijn dat je er steeds langs scrolt. Aan dat probleem komt nu een eind.

Netflix laat je Verderkijken leegmaken

Je kunt die rij namelijk handmatig leegmaken. Je hoeft niet meer te wachten totdat Netflix het tijd vindt voor het opschonen. Je kunt alle titels verwijderen die je niet meer interessant vindt. Dat geldt dus ook voor films, komediespecials en documentaires.

Dit regel je op het web en binnen de apps die beschikbaar zijn op Android en iOS. Content verwijderen werkt gelukkig heel simpel. Je selecteert datgene wat je verwijderen wil en kiest in het volgende scherm simpelweg de juiste optie uit. Op het web heet de optie bijvoorbeeld Verwijderen uit rij. Dus dat spreekt gelukkig voor zich. Mocht je je nog bedenken, of heb je verkeerd geklikt, dan kun je een tweede keer op dezelfde knop klikken om de content weer aan de rij toe te voegen.

Hoewel dit natuurlijk geen wereldschokkende functie is voor Netflix-gebruikers, is het wel een enorm fijne functie om over te beschikken. De Verderkijken-rij is immers een rij die meteen in beeld komt wanneer je de dienst opent. En om daar nou steeds content te moeten zien staan waar je geen zin in hebt, dat wekt alleen maar irritatie op. Daarom is het goed om te zien dat het bedrijf dergelijke functies aanbiedt.