Netflix komt met twee duimpjes omhoog voor films die je echt leuk vindt

Het algoritme van Netflix toont je films en series die echt in je straatje passen. Wat heb je gezien? Welke films vond je leuk en gaf je een duimpje omhoog? Films en series uit bepaalde genres die je niet leuk hebt gevonden krijg je minder vaak te zien. Wat ons betreft een grote ergernis, laat de keuze aan de gebruiker en toon gewoon alle content. Gelukkig kan dit via een omweg.

Het algoritme gaat echter voorlopig niet weg. Netflix introduceert namelijk een nieuwe knop voor twee duimpjes omhoog. Vind je een film leuk, dan geef je één duimpje omhoog, maar ben je razend enthousiast? Dan kun je vanaf nu twee duimpjes omhoog geven. Deze knop is verschenen naast het duimpje omhoog en duimpje omlaag.

De streamingdienst noemt het in de aankondiging zelf ‘Double the thumbs for even better recommendations’, oftewel het dubbele aantal duimpjes voor nog betere aanbevelingen. We snappen dat de streamingdienst aanbevelingen wil doen, maar wat is er mis met sterren geven van 1 tot en met 5? Of een IMDB-score tonen zoals Amazon Prime Video en Viaplay dat doen?

Dubbele duimpjes op Netflix per direct beschikbaar

De dubbele duimpjes omhoog zijn per direct beschikbaar op Netflix. Druk op één duimpje omhoog voor ‘Deze vind ik goed’ en op twee duimpjes omhoog voor ‘Deze vind ik geweldig’.