Netflix kiest Spatial Audio van Sennheiser voor Premium-abonnement

Afgelopen zomer schreven we al over AMBEO 2-Channel Spatial Audio van Sennheiser dat naar de streamingdienst Netflix zou komen. Vervolgens bleef het lange tijd stil, maar inmiddels is bekendgemaakt dat het onderdeel gaat worden van het Premium-abonnement van Netflix. En het gaat tevens per direct in.

Netflix en Sennheiser kondigen aan dat Sennheisers AMBEO 2-Channel Spatial Audio-technologie naar het Premium-abonnement van de streamingdienst komt. Het is per direct beschikbaar voor abonnees. Deze technologie van Sennheiser werd in samenwerking met Netflix ontwikkeld en moet een immersieve ervaring via stereoluidsprekers gaan bieden.

Renato Pellegrini, Manager Pro Labs, AMBEO Immersive Audio: “We zijn bijzonder verheugd dat Netflix zijn partnership met Sennheiser heeft uitgebreid en ervoor gekozen heeft om onze revolutionaire AMBEO 2-Channel Spatial Audio-ervaring uit te rollen over een groter stuk van zijn catalogus.”

Naast uiteraard Dolby Atmos-content zal de catalogus van Netflix ook niet Atmos-surroundcontent omvatten. En daar komt de AMBEO 2-Channel Spatial Audio om de hoek kijken. Heb je geen volledige surroundset in huis? Met AMBEO Spatial Audio hoeft dat niet. Netflix-kijkers die op een stereosysteem kijken, zullen automatisch een verbeterde en versterkte ruimtelijke ervaring krijgen.

Leden met een Netflix Premium-abonnement kunnen AMBEO 2-Channel Spatial Audio op honderden van de populairste titels op Netflix ervaren, waaronder Stranger Things, The Watcher, Wednesday, en Knives Out: Glass Onion. Netflix zal daar nog toekomstige titels aan toevoegen, zoals You, Your Place or Mine, en Luther: The Fallen Sun.