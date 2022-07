Netflix en Sennheiser hebben samengewerkt om een nieuwe geluidservaring te bieden voor consumenten met een Netflix-abonnement en stereo-apparatuur in huis. Voortaan kun je bij een selectie aan titels, waaronder Stranger Things Seizoen 4, luisteren naar AMBEO 2-Channel Spatial Audio op Netflix. Dit moet volgens beide bedrijven zorgen voor een immersieve audio-ervaring met standaard stereoluidsprekers en zorgt voor een ruimtelijk effect.

De AMBEO 2-Channel Spatial Audio-renderer vertaalt originele immersieve mixen naar 2-kanaals audio met een ruimtelijke ervaring die stereo naar eigen zeggen moet overtreffen. Bij de ontwikkeling werkte Sennheiser samen met Netflix en andere partners uit de sector om het systeem te finetunen dat nu onder licentie beschikbaar is bij Sennheiser.

Scott Kramer, Manager voor Sound Technology bij Netflix: “We voelen dat AMBEO Spatial Audio een zinvolle verbetering biedt voor de Netflix-abonnees. Heropnamemixers vertellen me vaak dat het hun gedetailleerde immersieve mixwerk beter vertaalt naar stereo. En wat cruciaal is: dit proces bewaart de originele soundmix en respecteert de creatieve intentie met een opmerkelijk helder geluid.”

Standaard stream voor alle tweekanaals

Op een selectie titels, zoals Seizoen 4 van Stranger Things, heeft Netflix van AMBEO 2-Channel Spatial Audio de standaard stream voor alle tweekanaals gebruikt. Netflix-kijkers die op een stereosysteem kijken, zullen automatisch een verbeterde en versterkte ruimtelijke ervaring krijgen. Eventuele aanpassingen door de gebruiker zijn niet nodig. Het moet in feite een soort Dolby Atmos gaan bieden voor de stereo luidsprekers. Wanneer je geen volledige surround setup in huis hebt kun je niet gebruik maken van Dolby Atmos, maar de AMBEO 2-Channel Spatial Audio moet daar verandering in brengen door toch een soort van ruimtelijk effect te bieden.

​“Wat Sennheiser onderscheidt van andere oplossingen is dat de AMBEO-rendering de originele mix, toonbalans en dialoogintegriteit respecteert, en dat is precies datgene waar de heropnamemixer naar op zoek is”, legt Pellegrini van het Sennheiser AMBEO-team uit. “De verwerking is in lijn met de reputatie van Sennheiser om apparatuur te leveren die ‘transparant’ is en niet interfereert met de originele sound. In een notendop: Sennheiser 2-Channel Spatial Audio wil de intentie van de mixer vertalen, niet overversterken.”

