Netflix Games: Gamen op Netflix is nu mogelijk voor abonnees

Netflix Games is nu wereldwijd gelanceerd. Mensen met een Netflix-abonnement kunnen binnen de app kiezen uit vijf games om te spelen. Er is wel een addertje onder het gras: de mogelijkheid is er nu alleen voor Android-apparaten. iPhones volgen later.

Uiteindelijk moet de bibliotheek met games veel groter worden, maar op dit moment zijn er vijf games te spelen: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast en Teeter Up. Het is nu al een fijne mix van verschillende genres games met onder andere sport, vechten en kaarten. Netflix wil graag dat het aanbod gevarieerd is en voor zowel beginners als gevorderde gamers, vandaar dat het het ook zeker niet bij deze vijf games zal laten.

Netflix Games

Iedereen die een profiel heeft binnen de streamingdienst kan op zijn eigen toestel games downloaden en spelen. Alleen mensen met een kinderprofiel kunnen dit niet, omdat Netflix de keuze om al dan niet te mogen gamen liever aan ouders overlaat. In de games kom je geen advertenties of microtransacties tegen.

Je bereikt de games door in te loggen in de Netflix-app en naar het tabblad met de games te gaan. Je downloadt ze door in de Play Store het spel te downloaden en in te loggen met je Netflix-account. De games zijn over het algemeen online te spelen, maar sommige titels kunnen ook offline worden gespeeld. Handig als je even geen wifi of data hebt.

➡️ Benieuwd? Zo start je met Netflix Games 📲.

1. Open de Netflix Android app.

2. Selecteer Netflix Games op de homepagina of via het tabje 'Games'.

3. Kies het spel wat jij wil spelen!

4. Download het spel veilig via de Google Play store.

5. JE KAN BEGINNEN 🎮 🤯 — Netflix NL (@NetflixNL) November 2, 2021

Nog geen iOS-variant

Qua taalinstellingen volgen de games de taalinstelling die je op je profiel hebt. Het is de bedoeling dat de games dus in allerlei talen beschikbaar worden. Mocht je je profiel op Nederlands hebben staan en de games toch in het Engels zien, dan is er nog geen Nederlandse variant van dat spel beschikbaar.

Er worden wel vraagtekens gezet bij het vooralsnog uitblijven van een iOS-variant van Netflix Games. Aangezien Apple het dit jaar met meerdere appmakers aan de stok heeft over zijn regels met betrekking tot zijn App Store, gaan de geruchten dat Netflix meer moeite heeft zijn nieuwe klantenbinder in die applicatiewinkel te zetten dan in het iets mildere Google Play. Echter heeft Netflix hier geen mededelingen over gedaan, dus dat blijft vooralsnog bij geruchten.