Streamingtips #18 – Unfrosted, Anne Frank en Hacks

The Idea of You (Amazon Prime Video)

Zij is de moeder van een tiener, hij is een tieneridool. Als ze elkaar tegenkomen op Coachella, dan is het eigenlijk meteen raak. Maar het is niet makkelijk, zo’n relatie. Pesterijen, tabloids, de pers op de stoep, en dan heb je ook nog een ex die zich als een sukkel gedraagt. En hebben we het al over het leeftijdsverschil gehad? The Idea of You geeft dat gevoel van verliefdheid, maar ook voldoende drama om het niet te zoetsappig te maken.