‘Netflix gaat eind 2022 optreden tegen account sharing’

Afgelopen maand kwam het bericht naar buiten dat Netflix een goedkoper abonnement met advertenties wil starten en tegelijk account sharing, waarbij mensen een Netflix-account delen, wil aanpakken. The New York Times heeft interne documenten ingezien van Netflix en laat weten dat de streamingdienst hier eind 2022 al mee wil starten.

Netflix heeft onlangs voor het eerst abonnees verloren. In het eerste kwartaal van 2022 heeft de streamingdienst 200.000 abonnees minder dan het laatste kwartaal van 2021. Dat zijn er nog altijd 221 miljoen wereldwijd, maar door de toenemende concurrentie, de inflatie en de oorlog in Oekraïne is het wel oppassen geblazen voor ’s werelds grootste streamingdienst. Het is voor het eerst in tien jaar dat de streamingdienst minder abonnees heeft dan het kwartaal ervoor. Daarom wil het bedrijf een nieuwe, goedkopere abonnementsvorm met advertenties introduceren en het delen van accounts tegengaan.

Nieuw en goedkoper abonnement eind 2022 van start?

Uit de interne documenten zou blijken dat Netflix in het laatste kwartaal van 2022 start met de nieuwe abonnementsvorm. Je hoeft dan dus minder te betalen voor je abonnement, maar krijgt wel advertenties te zien tijdens het kijken van je favoriete film of serie. Tegelijkertijd zijn er veel mensen die een Netflix-account samen delen met familie of vrienden, het zogenaamde acccount sharing. Ook dat wil Netflix tegenaan, maar hoe het bedrijf dat precies wil gaan doen is op dit moment nog onduidelijk.