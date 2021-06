Microsoft maakt dankzij xCloud next-gen games mogelijk op Xbox One

Gamers houden ervan als een console backwards compatible is, dat wil zeggen dat er games van eerdere consoles op kunnen worden gespeeld. Microsoft maakt Xbox One nu echter forwards compatible. Dankzij streamingdienst xCloud weet het games van Xbox Series X naar deze oudere console te brengen.

Microsoft schrijft in een blog dat het graag cloudgaming volop mogelijk maakt op Xbox One-consoles. Hierdoor kan een console uit 2013 dezelfde games afspelen als een nieuwe console uit 2020. Dat is niet alleen geweldig nieuws voor mensen die nog geen Xbox Series X hebben kunnen bemachtigen, het betekent ook veel voor de gamewereld in het algemeen. Het betekent namelijk dat een console veel minder snel aan zijn end-of-life komt.

Forwards compatible

Will Tuttle van Xbox Wire zegt: ““Vandaag de dag spelen miljoenen mensen op Xbox One-consoles. We kijken ernaar uit om meer te delen over hoe we veel van deze next-gen games naar je console zullen brengen. Bijvoorbeeld Microsoft Flight Simulator, kan via Xbox Cloud Gaming op Xbox One worden gespeeld. Net als op mobiele apparaten, tablets en browsers.”

Advertentie

Het is interessant dat juist Flight Simulator wordt genoemd. Xbox One werd in alle communicatie over die game steeds genoemd. Sinds december heeft Microsoft dat echter -zonder dit aan te kondigen- geschrapt. Het spel zou 27 juli alleen op Xbox Series X en S uitkomen. Of het spel nu dankzij xCloud toch meteen bij launch al op Xbox One beschikbaar is, dat is onbekend. De integratie komt namelijk ‘later dit jaar’ naar Xbox One.

Xbox One nog niet end-of-life

Het is te hopen dat het snel gebeurt en dat er een groot aantal games compatibel wordt gemaakt voor deze mogelijkheid. Het zou Xbox One een enorme boost geven. Mede voor mensen die wel al een Xbox Series X hebben en het apparaat bijvoorbeeld willen verkopen. Immers kan de console ineens weer meekomen met de rest. Wordt vervolgd.