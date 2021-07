Google Stadia komt mogelijk naar meer apparaten toe

Sinds de lancering in 2019 is Google druk bezig met de uitbreiding van gamestreamingdienst Google Stadia. Eerst was de dienst beschikbaar op Chromecast Ultra en het web, maar inmiddels hebben iOS en Android TV ook een eigen versie gekregen en is binnenkort LG’s WebOS aan de beurt.

Google Stadia op meer apparaten

Maar dat is voor een gamestreamingdienst, die niet per se gekoppeld is aan hardware, niet genoeg. Daarom heeft de zoekmachinegigant nu een vacature online geplaatst waarin die op zoek gaat naar een productmanager die kan helpen bij de uitbreiding van de dienst. In de vacature worden een aantal interessante zaken benoemd die mogelijk een licht schijnen op de toekomst van Stadia. De verantwoordelijkheden zijn:

Define the strategy and roadmap for which devices we should support

Be responsible for the gameplay and app experience on devices

Launch features that drive real business value for partners

Lead our approach to TV, making cloud gaming available on more devices

Work with vendors to scale the ecosystem of devices which support Stadia’s hardware and software requirements

In het overzicht bullets hierboven komt meerdere keren het woord ‘devices’ aan bod, waardoor het dus geen vreemde gedachte is om te denken dat Google de dienst naar meerdere apparaten wil brengen.

Maar aan wat voor soort apparaten moeten we dan denken? Aangezien je naast Android TV en WebOS nog meer smart tv-platformen hebt, is de kans groot dat Google Stadia ook naar die platformen kan komen. Daarnaast heb je natuurlijk nog de Apple TV-omgeving, Tizen van Samsung en Fire TV van Amazon. Een gamestreamingdienst heeft er flink profijt van wanneer die op heel veel apparaten gebruikt kan worden, juist omdat je geen specifieke hardware in huis hoeft te halen. Wellicht kan dit voor een grote omslag zorgen, voor de noodlijdende dienst.