Ring Protect wordt Ring Home: straks ook 24/7 opnemen

Ring gaat het Ring Protect-abonnement flink aanpakken. Voortaan heet de abonnementsdienst Ring Home en er komen drie verschillende abonnementsvormen, namelijk Ring Home Basic voor 3,99 euro per maand, Home Standard voor 9,99 euro per maand en Home Premium voor 19,99 euro per maand.

Het merk introduceert ook gelijk nieuwe functies, want middels het Home Premium-abonnement kun je voortaan 24/7 opnemen. Niet alleen meer gebeurtenissen opnemen dus, maar gewoon continue. Deze functie werkt met de bedrade versies van de Ring Stick Up Cam, Stick Up Cam Pro, 2e generatie Indoor Camera en de Pan-Tilt Indoor Camera.

Videopreviewmeldingen vinden we bij alle drie de abonnementsvormen. Hiermee kun je zonder dat de Ring-app geopend is zien waardoor de bewegingsmelding van een apparaat is geactiveerd. Previewafbeeldingen waren al beschikbaar, maar nu krijg je ook videopreviewmeldingen met een korte videoclip in je notificatie. Met Home Standard kun je daarnaast nu 30 minuten live je camerabeelden bekijken. Met Home Basic is dit 10 minuten. Ring Home Premium-abonnees kunnen de livefeed het langst bekijken.

Tot slot is daar de functie deurbeloproepen (inbegrepen in Ring Home Standard en Premium). Dit zorgt ervoor dat je nooit een bezoeker mist. Wanneer er iemand aanbelt, krijg je via deurbeloproepen geen pushmelding maar een video-oproep. Je kunt vervolgens via livebeeld reageren en rechtstreeks met je bezoeker spreken, net zoals je je smartphone opneemt als er iemand belt.

Beschikbaarheid

Vanaf 5 november 2024 zijn deze functies wereldwijd beschikbaar en gaat de verandering Ring Protect naar Ring Home in. Wat je precies moet gaan doen als huidige gebruiker en hoe je moet kiezen voor één van de nieuwe abonnementen is op dit moment nog niet bekend.