Valve komt met Nintendo Switch-achtige handheld Steam Deck

Gamebedrijf Valve heeft een handheld-gameapparaat aangekondigd genaamd Steam Deck. Qua uiterlijk lijkt hij op Nintendo Switch en hij kost 399 dollar (320 euro). Er zijn echter ook luxere varianten verkrijgbaar. Deze kosten 529 dollar (450 euro) en 649 dollar (550 euro).

Steam Deck

Steam Deck heeft qua knoppen veel mogelijkheden. Er zijn microfoons aanwezig. Er zijn twee duimpookjes, twee trackpads en ABXY-knoppen, een vierpuntsdruktoets en een aanraakscherm. Dit aanraakscherm is 7 inch en 1280 x 800 waarmee hij 720p-gameplay kan tonen. Bewegingsbesturing is ook mogelijk, want het apparaat is voorzien van gyro. Er zijn qua knoppen ook nog twee schouderknoppen aanwezig en vier knoppen aan de achterkant.

Valve zegt tegen IGN: “De ingebouwde batterij van 40 wattuur van Steam Deck biedt meerdere uren speeltijd voor de meeste games. Voor lichtere gebruikssituaties zoals gamestreaming, kleinere 2D-games of surfen op het web, kun je een maximale batterijduur van ongeveer 7-8 uur verwachten. Je kunt Portal 2 vier uur spelen. Als je het beperkt tot 30 FPS, speel je 5-6 uur.”

Switch-achtige gamehandheld

Het is geen goedkoop apparaat, maar hij komt dan ook met de nodige technische snufjes. Er zit een AMD APU in met een quad-core Zen 2 CPU met AMD RDNA 2-graphics. Er is 16GB LPDDR5-RAM aanewezig en qua opslaggeheugen zijn er drie verschillende mogelijkheden, die ook het prijsverschil bepalen: 64GB eMMC (399 dollar), 256GB NVMe SSD (529 dollar) en 512GB NVMe SSD (649 dollar). Er is ook ruimte voor een MicroSD. Net als Switch is er ook een dock bij verkrijgbaar, waardoor je hem ook kunt gebruiken op de televisie. Er is bovendien Bluetooth aanwezig, waardoor je native Bluetooth-audio kunt verwachten: dat kan Switch niet.

Steam Deck maakt gebruik van een nieuwe versie van SteamOS, gebaseerd op Linux met Proton als laag zodat er ook Windows-spellen op kunnen worden gespeeld. Valve’s gamehandheld verschijnt in december 2021, maar per vandaag is hij te reserveren. Je moet hiervoor wel een Steam-account hebben dat voor juni 2021 wel eens een aankoop heeft gedaan.