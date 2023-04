Asus ROG Ally-handheld moet concurrent worden van Steam Deck

We hebben vorige week veel 1 april-grappen voorbij zien komen, maar het leuke is dat er een aantal ook blijven hangen. Videoland gaat bijvoorbeeld echt TikTok-figuranten inzetten als lijk in een nieuwe serie, terwijl de Asus ROG Ally-handheld die te mooi leek om waar te zijn er blijkbaar ook echt komt. Die laatste moet een concurrent worden van de Steam Deck van Valve.

Asus ROG Ally

Steam Deck is een soort game-pc die je tussen twee handen vasthoudt: je kunt er alle Steam-games op spelen en hij heeft de handheldwereld flink opgeschud. Asus komt met zijn ROG Ally nu met een concurrent voor dat apparaat. Er zijn nog niet heel veel details bekend, omdat het eigenlijk een soort 1 april-grap leek, maar het apparaat komt er dus wel echt. Er zijn ook al games voor aangekondigd, zoals High on Life, WRC Generations en Moving Out.

ASUS heeft op Twitter aangegeven dat het apparaat er echt komt, al is het nog onbekend wanneer, wat hij gaat kosten en wat de verdere specificaties zijn. Gamers kunnen in de Verenigde Staten bij Best Buy inschrijven om op een lijst te worden gezet en op de hoogte te worden gehouden van wanneer de vooruitbestellingen mogelijk zijn.

Ally versus Steam Deck

Het is niet zo dat er niets bekend is over het apparaat. Zo heeft het Windows 11 als besturingssysteem en zit er een aangepaste Ryzen APU in van AMD om veel rekenkracht te geven en te zorgen voor een soepele game-ervaring. Vergeleken met Steam Deck heeft ROG Ally ook een 7 inch scherm, maar 16:9 in plaats van 16:10. Het scherm is 1920 x 1080 en heeft 500 Nits, versus de 1280 x 800 van Valve die een helderheid van 400 Nits heeft. Ook is de verversingssnelheid van Ally beter: 120 Hz, versus de 60 Hz die Steam Deck levert.

Asus is niet de enige die een gooi doet naar handheld-pc-succes: er zijn allerlei concurrenten, waaronder Ayaneo 2. Echter is Asus wel een zeer gevestigde naam, dat zich mogelijk dankzij het ROG-label wat eerder in de kijker van gamers kan spelen. Al valt of staat dat succes wel met de prijs en de mogelijkheden van het apparaat.