‘Game Pass op PlayStation op komst’: werkt Sony aan eigen alternatief?

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven, dan werkt Sony aan een eigen versie van Xbox Game Pass voor PlayStation. Momenteel biedt de Japanse elektronicagigant reeds twee diensten aan: PlayStation Plus en PlayStation Now. Met Plus krijg je maandelijks toegang tot ‘gratis’ games en online multiplayer, terwijl Now een abonnement is waarmee je een gecureerd aanbod videogames streamt of downloadt.

Game Pass-alternatief op PlayStation

Bloomberg schrijft nu dat Sony voornemens is beide diensten te combineren en dat PlayStation Now verdwijnt. De Game Pass-achtige dienst krijgt naar verluidt drie vormen. De eerste vorm is het PlayStation Plus van nu, terwijl de tweede PlayStation 4- en uiteindelijk ook PlayStation 5-games aanbiedt. De duurste variant krijgt dat allemaal, plus lange gamedemo’s, gamestreaming en een bibliotheek aan klassieke PS1-, PS2-, PS3- en PSP-games. Alle drie de diensten komen mogelijk naar zowel de PS4 als PS5. Dat moet dan in de lente gebeuren.

Verder wil Sony waarschijnlijk meer investeren in cloud gaming, zoals Microsoft ook doet met Xbox Game Pass Ultimate. Het is nog niet duidelijk hoe Sony dit wil bewerkstelligen. We weten van het bestaan van een deal tussen Microsoft en Sony en dat de laatstgenoemde gebruik wil maken van Microsofts clouddiensten. Mocht dat daadwerkelijk gebeuren, dan draaien zowel Game Pass als de PlayStation-dienst op hetzelfde platform.

Eén van de grote voordelen van het Microsoft-abonnement is dat je op dag één direct toegang krijgt tot de spellen die komen uit de studios van Microsoft. Het is nog niet duidelijk of Sony ditzelfde wil doen, maar waarschijnlijk hoeven we daar niet op te rekenen.