F1 TV Pro, de streamingdienst van de Formule 1, werd in 2018 gelanceerd en verscheen begin 2019 in Nederland. De streamingdienst laat je live autosport kijken, waaronder de Formule 1, Formule 2, Formule 3 en de Porsche Supercup. Je kiest zelf het commentaar (Nederlands, Engels of een andere taal), kiest zelf de camerastandpunten, hoort het radioverkeer tussen de pits en de coureurs en je hebt toegang tot telemetrie. Een abonnement kost 7,99 euro per maand of 64,99 euro per jaar.

F1 TV Pro Apple TV-app nu beschikbaar

De mogelijkheden om te kijken waren echter nog relatief beperkt. Je hebt een app voor iOS en Android, kan op de pc kijken, hebt beelden in 1080p met 50 frames per seconde en je kan naar je televisie casten met Google Chromecast en Apple AirPlay. Een Android TV-app en Apple TV-app staan al sinds begin vorig jaar op de planning. Mensen met Android TV moeten nog even geduld hebben, maar een Apple TV-app van de streamingdienst voor tvOS is nu beschikbaar, zo weet flatpanelshd.

Later dit jaar staat de Android TV-app en de Amazon FireTV-app op de planning, dus hopelijk kunnen we de laatste races van dit seizoen nog op het grote scherm bekijken. Wil je alles halen uit deze streamingdienst? Lees dan eens dit achtergrondartikel: F1 TV Pro: dit moet je weten over de streamingdienst van de Formule 1.