Nieuwe uitgave: Music Emotion juni 2024

Audiovector Trapeze Reimagined – Introductie!

Een bezoek aan het hoofdkwartier van luidsprekerfabrikant Audiovector in Kopenhagen voelt altijd als een familiebezoek. CEO Mads Klifoth en zijn vader Ole, degene die Audiovector 45 jaar geleden startte, zijn buitengewoon aangename personen. Gastvrij, open en oprecht geÔnteresseerd als gesprekspartner. Over dit familiegevoel en hoe dit doorwerkt in hun bedrijf heb ik vorig jaar, tijdens mijn deelname aan een dealerreis van distributeur Tophifi, mogen ervaren. Het verslag hiervan is gepubliceerd in een eerdere editie van Music Emotion en terug te lezen op fwd.nl.

Primare R15 – Verleidelijke phonovoorversterker

Het knappe design en compactere formaat maakt de Primare R15 de gedoodverfde compagnon voor de I15-versterker van het Zweedse audiobedrijf. Maar door zijn vorm en mogelijkheden past deze eveneens bij andere merken.

LEAK Sandwich 250 – A future classic reinvented

Na decennia van afwezigheid is de merknaam LEAK onlangs een nieuw leven ingeblazen. Hoe kan de producent dit beter doen dan met een recreatie van de inmiddels legendarische Sandwich-luidsprekers uit de jaren 60 van de vorige eeuw. De redactie van Music Emotion ontvangt een set splinternieuwe Sandwich 250-luisprekers ter review. Doet de nieuwe producent de legendarische merkstatus met deze nieuwelingen eer aan?

Magnat Signature Edelstein – Machtige mini-Magnats

Piepkleine luidsprekers die luid en vol kunnen klinken. Het lijkt tegen de wetten van de fysica in te druisen. En toch zijn er minispeakers die machtig uit de hoek kunnen komen. De Signature Edelsteins van het Duitse Magnat doet een gooi naar de titel.

YG Hailey 3.2-luidsprekers en interview met Matthew Webster – Nieuwe, frisse wind en grensverleggende weergave

‘Je hebt luidsprekers en je hebt ons merk ‘X’. Ontstaan omdat we niet tevreden waren over het bestaande productaanbod.í Met deze uitspraak kun je een aanzienlijk deel van de bestaande luidsprekerfabrikanten typeren en veel merken hanteren dan ook een soortgelijke tekst. Het Amerikaanse YG heeft deze lastige materie, onder leiding van oprichter Yoav Geva, vanaf de start in 2002 fundamenteel anders aangepakt. Een aanpak die erop was gericht om werkelijk alle facetten, dus ook de luidsprekerunits, in eigen huis te ontwikkelen en produceren. Hierdoor ontstond behalve een werkelijk betere weergave, ook een wetenschappelijk technische onderbouwing. Toch heeft sinds 2022 een frisse wind, of beter gezegd, een virtuele tornado door het bedrijf geraasd en zijn onder leiding van nieuwe eigenaar Matthew Webster, dingen gewijzigd die verder gaan dan normale mensen kunnen beseffen.

Loewe radio.frequency – DAB+-radio met veel nostalgie

Loewe is honderd jaar oud. Dat viert het onder meer met de radio.frequency, een

draagbare DAB+-radio met een knap design. De naam? Die verwijst naar de oorspronkelijke naam van het bedrijf.

AudioQuest stroomfilters – In stilte genieten

AudioQuest heeft drie nieuwe stroomfilters in de PowerQuest-lijn geïntroduceerd: de PowerQuest 303, PowerQuest 505 en PowerQuest 707. Wat zijn de verschillen en in hoeverre vullen deze het prijstechnische gat tussen de langer bestaande PowerQuest 3 en de hoogst gepositioneerde Niagara-lijn? Misschien wel belangrijker: loont het om in een PowerQuest stroomfilter te investeren? Om deze vragen te beantwoorden beluister ik elk model uitvoerig en deel ik mijn ondervindingen graag met u.

The Magical Cost is No Object Show – Een statement!

Op 13 & 14 april trok ik naar Alpha High End in Brasschaat voor de Magical Cost is No Object Show. Daar wachtte ons de meest exclusieve hifi-set die we ooit bij Alpha High End beluisterden. Een set met een prijskaartje van 1,3 miljoen euro is niet niks, zelfs voor een show waarbij de prijs niet van belang is. Die wilden we ook wel eens gezien en gehoord hebben.

High End München 2024 Jamie Biesemans – Unieke samensmelting

Hoewel er zeker andere grote audiobeurzen bestaan, heeft geen enkele dezelfde uitstraling als High End M¸nchen. Misschien wel omdat het rijk is aan sterke contrasten. Van instap tot high-end, van mainstream tot niche, van knusse head-fi tot grootste hifi, en dat allemaal op een locatie. Die unieke samensmelting lokte dit jaar weer behoorlijk veel merken en bezoekers.

Naim New Classic Roadshow – Een leven vol muziekplezier!

Op uitnodiging van Rowan Dernee, productspecialist bij Latham Audio, reis ik op een vrijdagmiddag af richting Leiden. Eens te meer blijkt rijden in de avondspits een behoorlijke opgave, een ritje van normaal veertig minuten duurt nu ruim het dubbele. De locatie waar ik me mag melden is The Hifi Studio waar Vincent van Nimwegen de winkel runt. Gelukkig is er een ruime parkeergarage op een steenworp afstand, dit voorkomt verdere vertraging. Ik word enthousiast onthaald door Vincent en Rowan en tot mijn grote verrassing blijkt ook Mark Raggett, Brand Ambassador van Naim Audio aanwezig te zijn om alles over de Naim New Classic-serie te vertellen.

High End München 2024 B. Obachter – ‘Hoog eind en hoog fideel‘

De voor mij 24ste High End München zit er weer op. Eigenlijk had dit de 26ste moeten zijn, maar ja, je weet het he: ‘coronaí’ Na een korte en aansluitende vakantie in Sächsische Schweiz alwaar het op de fiets fijn toeren is en een concertbezoek aan de Dresdner Musikfestspiele – er gaat niets boven live – is het tijd om de balans op te maken. Deze keer bezocht ik samen met medeauteur Nico de Vries (in zijn tekstbijdrage te herkennen aan de initialen NdV en voor de 17de keer bezoeker en per trein huiswaarts kerend) alleen de twee dagen waarop vertegenwoordigers van handel en industrie en de pers tot het beursterrein werden toegelaten, terwijl de zaterdag en zondag de consument haar of zijn oortjes te luisteren mocht leggen.

Cinemawall – Bioscoopgeluid in een designmeubel aan de muur

Mensen die een soundbar overwegen een veel beter alternatief geven dat stukken beter klinkt en prachtig past in het interieur. Dat is het idee achter de Cinemawall, een volledig personaliseerbaar designmeubel met ingebouwde audio dat rond je tv hangt. Ik trok naar Reference Sounds om wat meer over het concept te leren.

DALI RUBIKORE – Een revolutionaire luisterervaring

Sonus faber Sonetto G2-collectie – Zeven nieuwe luidsprekers…

Sennheiser HD 620S – Afleiding uit. Open geluid aan.

REVIEWS: Muziektips Ruud Jonker en Theo Wubbolts Diverse (sa)cd/lp-recensies

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/audio/ verschenen publicaties van Music Emotion.