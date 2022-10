Apple Music en Apple TV+ worden per direct duurder

Alle abonnees van Apple’s diensten krijgen per direct te maken met een prijsverhoging, die volgens Apple vooral te maken heeft met de hogere licentiekosten die het bedrijf moet betalen. Daarnaast is er een groter aanbod binnen Music en TV+ gecreëerd en zijn natuurlijk ook bij Apple de algemene kosten gestegen.

Dit betekent dat Apple Music 1 euro duurder wordt; van 9,99 euro per maand naar 10,99 euro per maand. Voor gezinnen is het 2 euro duurder; van 14,99 naar 16,99 euro per maand. Studenten ontspringen de dans want voor hen blijft Music 5,99 euro per maand kosten.

Apple TV+ wordt voor alle gebruikers 2 euro per maand duurder; van 4,99 euro naar 6,99 euro per maand. En Apple One gaat voor enkele accounts van 14,95 euro naar 16,95 euro per maand, en voor gezinsaccounts van 19,95 euro naar 22,95 euro per maand. Alle nieuwe abonnees krijgen per direct met de hogere prijzen te maken. Bestaande abonnees krijgen een notificatie en kunnen de nieuwe prijzen over 30 dagen verwachten.