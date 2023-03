Apple gaat bioscoopfilms maken: trekt er 1 miljard voor uit

Apple heeft 1 miljard dollar vrijgemaakt om films te produceren voor de bioscoop. Dit zijn films die dus niet meteen op Apple TV+ komen te staan, maar in eerste instantie alleen op het witte doek kunnen worden bekeken. Vervolgens worden de bioscoopfilms later wel op Apple TV+ gezet.

AppleTV+ doet het erg goed qua kwaliteitscontent met series zoals Hello Tomorrow!, The Morning Show, See en Mr. Corman. Ook films als Cherry, Matchstick Men en Sidney zijn erg indrukwekkend. Apple koos voor indie en kwaliteit en dat is te merken. Het brengt weliswaar niet zo vaak nieuwe content als de concurrentie, het weet toch met content te komen die het abonnement de moeite waard maakt.

Apple TV+

Voor series blijft dat zo, maar als de lokale bioscoop toch al je tweede huiskamer is, dan kun je daar binnenkort ook terecht voor content die later op de streamingdienst van Apple te zien is. Apple zal volgens Bloomberg zijn strategie veranderen. In eerste instantie wilde het merk zijn films niet in de bioscoop hebben, omdat het dan geen kans zou maken op filmprijzen. Dat idee verandert het nu. Het plan is dat de films een maand lang in de bios te zien zijn, voor ze de overstap maken naar de streamingdienst.

Het idee is niet zozeer dat Apple een soort Hollywood-producent wil worden en allerlei blockbusters gaat maken. De iPhone-maker wil juist de films in de bioscoop gebruiken als een soort reclame voor de streamingdienst. Het hoopt daarnaast om zichzelf meer in de kijker te spelen bij grote namen, wat enigszins verbazingwekkend is, aangezien het een van de grootste namen uit de filmindustrie allang heeft weten te strikken. Martin Scorsese’s aankomende film is namelijk de eerste die volgens dit nieuwe beleid eerst in de bios te zien zal zijn. En wie speelt in die film? Uiteraard, zoals vaker in het geval van Scorsese: Leonardo DiCaprio. De film heet Killers of the Flower Moon en is vanaf 6 oktober in de bioscoop te zien.

Bioscoopfilms van Apple

Wat Apple precies allemaal voor plannen heeft, dat is nog afwachten: het heeft er zelf niet heel veel over blootgegeven. Op dit moment zou Apple TV+ tientallen miljoenen abonnees hebben en zo te horen wil het er graag nog veel miljoenen bij.