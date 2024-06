Review: Magico S3 – Venster op een natuurlijker geluidsweergave

Luisteren

Tijdens het luisteren naar een nieuw product is het altijd de vraag welke eigenschappen uniek zijn, beter dan in vorige modellen of bij concurrerende merken. Die kennis maakt uiteindelijk dat je, in dit geval, zo’n luidspreker wilt kopen. Magico hoort bij de top van de luidsprekers in de markt. Het is dus niet meer de vraag of zo’n luidspreker alles goed doet. Er zijn geen tekortkomingen. Het gaat er om in hoeverre dat ‘goed’ zijn, van alle voor weergave belangrijke eigenschappen, reikt. Je hebt bijvoorbeeld detaillering, maar dat komt uiteraard in een aantal gradaties. Vooruitgang bij luidsprekers betekent dan doorgaans dat verschillende eigenschappen een aantal levels verder ontwikkeld zijn. Je merkt bijvoorbeeld aan de laagweergave van de S3 dat die beter is dan van de voorganger. Erik Paulus van AudioXperience, die een meester is in het vinden van geluidsfragmenten die zijn betoog ondersteunen, had een playlist samengesteld met precies de muzikale fragmenten die de essentie van wat de S3 doet voor het voetlicht brachten. Dat is altijd een resultante van niet alleen de luidsprekers, maar ook van de aansturing. Die vormde hier geen beperkende factor. Dat is ook weer relatief. Wellicht is er nog een betere aansturing mogelijk, waarbij de S3 nog een level hoger kan spelen, maar dat is nauwelijks voorstelbaar als je hier zou luisteren.

Het algemene beeld dat de S3 presenteert is neutraal, dynamisch, extreem goed in balans, ruimtelijk, met een zeer goed gedefinieerd laag, een fenomenale doorgifte van klank en een natuurlijk beeld. Dat laatste nog niet zo ver als met een M9 of M7, maar het is te merken dat het geluidsbeeld in de richting komt van geluid zoals je dat ervaart als je gewoon op straat loopt. Dus niet alsof je de indruk hebt dat je naar een hifi-setje luistert waar de sound duidelijk uit twee weergevers tettert. ‘The devil is in the details’ en dat geldt ook voor deze S3. Die ruimtelijke en zo natuurlijk mogelijk aandoende weergave is ronduit spectaculair. Er hangt gewoon een holografisch beeld in de luisterruimte met een sublieme opbouw van lagen in de diepte, met hoogte en breedte. Een van de tracks presenteerde een saxofoon die in een tunnel werd gespeeld door basklarinetist en saxofonist Sha van het Nik Bärtsch Trio op de EP ‘Monbijou’. Die illusie was ijzersterk. Met je ogen dicht is het alsof je daar dan gewoon staat. Er wordt een indrukwekkende ruimte gepresenteerd met een wereld van subtiele detaillering. Beata viscera op ‘Musique sacrée de la Cathédrale Notre-Dame’ laat de kleinste geluidjes in een kerk, die van buiten komen of van bezoekers die zacht tegen elkaar fluisteren of tegen iets aanschuren, horen. Een ander voorbeeld is de track Cum Dederit (Vivaldi) van Nora Fischer en Marnix Dorrestein op ‘Hush’. Er speelt een elektrische gitaar op een buizenversterker. Gitaristen zullen ongetwijfeld een lichte ‘hiss’ herkennen. Een kenmerkend geluid dat veel buizenversterker laten horen. Via de S3 is dat erg subtiele geluid waarneembaar. Vox Clamantis zingt Gregoriaanse muziek, zijnde de basis van de Europese muziek. Op het ECM-album ‘Filia Sion’ staat de track Beata viscera. Opgenomen in 2010 in de Dome Church of St. Nicholas in Haapsalu (Estland). Zo te horen lijkt het er sterk op dat de akoestiek in deze kathedraal licht aangevuld is met enige galm uit een Lexicon. Een inzicht dat de S3 biedt. Red Handed van Felix Laband op het album ‘Dark Days Exit’ laat een enorme energie in het laag horen en een enorme ruimte, waarbij het geluid ver links en rechts van de luidsprekers waarneembaar is. Het vouwt zich als het ware om de luisteraar heen. Elke opnameruimte heeft een eigen akoestiek. De S3 laat duidelijk het verschil horen tussen die verschillende akoestische omgevingen.