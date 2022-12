Apple toont nieuwe line-up series en films voor Apple TV+

In de trailer zien we onder meer Emancipation, Masters of the Air, Spellbound en Napoleon voorbij komen. Een aantal van de getoonde titels is al beschikbaar maar het merendeel zijn series of films die nog niet eerder aangekondigd waren.

Zo is Masters of the Air een derde deel van de Band of Brothers-serie van Steven Spielberg en Tom Thanks. Spellbound is een nieuwe animatiefilm van Apple. Hoge verwachtingen zijn er ook van Argylle, een thriller met onder meer Henry Cavill, en Shrinking, een komedie met Jason Segel, Jessica Williams en Harrison Ford.

Eind oktober liet Apple weten de abonnementsprijs van Apple TV+ te verhogen. Apple TV+ wordt voor alle gebruikers 2 euro per maand duurder; van 4,99 euro naar 6,99 euro per maand.