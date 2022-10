Dit ga je in Nederland betalen voor streamingdienst SkyShowTime

Op 25 oktober lanceert de nieuwe streamingdienst in Nederland. In een persbericht kijkt SkyShowTime alvast vooruit naar alle content die bij lancering beschikbaar is. Ook is de prijs voor de Nederlandse markt bekendgemaakt. Je gaat 6,99 euro per maand betalen voor SkyShowTime.

Deze content is bij lancering beschikbaar op SkyShowTime

De nieuwe streamingdienst beschikt over content van Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios en Peacock en wordt dus direct een grote speler op de markt. Nederlanders kunnen volgende week direct beginnen met Halo, Star Trek: Strange New Worlds, American Gigolo, Yellowstone, The Offer, Law & Order en films als The Lost City en Sonic the Hedgehog 2. De komende maanden komen films als Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, Nope, Downton Abbey: A New Era en onder andere The Northman naar de streamingdienst toe.

Naast Nederland lanceert SkyShowTime ook in Portugal. En waar je bij ons 6,99 euro gaat betalen, daar betaal je in Portugal 4,99 euro. Vorige maand lanceerde de streamingdienst al in de Scandinavische landen. Onder andere in Finland was er de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten met levenslang 50 procent korting, net als toen met HBO Max bij lancering. Die mogelijkheid lijken we hier helaas niet te gaan krijgen. Helemaal zeker weten doen we het nog niet. Wellicht weet SkyShowTime ons nog te verrassen op 25 oktober.