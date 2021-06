Disney+ Originals-series voortaan altijd op woensdag te zien

Vanaf volgende maand worden alle nieuwe series en afleveringen onder het Disney+ Originals-label op woensdag en niet meer op vrijdag uitgezonden. Daardoor moeten series meer de ruimte krijgen op de videostreamingdienst. Nieuwe, originele films vinden op vrijdag hun weg naar de dienst.

Disney+ Originals op woensdag

Dat is op te maken uit nieuwe releasedata die Disney gegeven heeft voor aankomende Originals. Een aantal series is daardoor ietwat later te zien dan voorheen aangekondigd. De spinoff van de Monsters Inc.-films, Monsters at Work, is bijvoorbeeld vanaf 7 juli te zien, terwijl dat eerst 2 juli was. Turner & Hooch stond gepland voor 16 juli, maar verschijnt nu op 21 juli.

Er zijn echter ook series die versneld uitgebracht worden. Zo is The Wonderful World of Mickey Mouse vanaf woensdag 28 juli te bekijken op Disney+, terwijl dat eerst dus vrijdag 30 juli was.

De eerste serie die de vrijdag inruilde voor woensdag, was Marvel’s Loki. Die nieuwe serie sinds vorige week woensdag te bekijken op de videostreamingdienst en heeft gisteren (16 juni) zijn tweede aflevering gekregen. WandaVision, Falcon and the Winter Soldier en The Mandalorian kregen destijds nieuwe afleveringen op vrijdag. The Hollywood Reporter maakt daarbij de opmerking dat een nieuw show lanceren op een vrijdag vaak slecht uitpakt voor die series, waarschijnlijk omdat mensen die dag gewoon te druk zijn.