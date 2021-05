Loki krijgt een nieuwe dag op Disney+, verschijnt twee dagen eerder

Loki, de aankomende serie over de broer van Thor, komt eerder dan verwacht op videostreamingdienst Disney+ te staan. De premièredatum is niet meer op 11 juni aanstaande, maar valt nu op 9 juni. Dat is dus twee dagen eerder dan gepland.

Loki krijgt een andere dag

Dat is niet het enige nieuws over de aankomende Marvelserie. Loki zal namelijk ook elke woensdag een nieuwe aflevering krijgen. Tot nu toe is het zo dat Marvelseries op Disney+ op vrijdag te zien waren. Nieuwe afleveringen van Wandavision en Falcon and the Winter Soldier verschenen allemaal aan het einde van de week. Maar de nieuwe serie zal dus elke woensdag een verse episode krijgen.

De aankondiging is gedaan in een YouTubevideo op het kanaal van Marvel. In de video zien we een korte montage waarin verschillende superhelden voorbijkomen, totdat acteur Tom Hiddleston de boel onderbreekt om even te kunnen klagen over het feit dat hij nooit in die montages meegenomen wordt. Ergens is dat ook te begrijpen. Bovendien is het zo dat wanneer het personage voorgeschoteld wordt in artikelen of discussies, hij altijd gelieerd is aan zijn broer Thor.

Een vertegenwoordiger van Disney laat weten dat het bedrijf de nieuwe datum ziet als een experiment als het gaat om de beste dagen voor het uitbrengen van nieuwe episodes voor series.