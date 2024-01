Hisense lanceert 110UX Mini LED en Ultra Slim 4K Laser TV

ULED X TV

Hisense brengt in 2024 diverse nieuwe modellen in de ULED X-serie op de markt;

110UX is een Mini LED TV met een piekhelderheid tot 10.000 nits. Deze tv introduceert een nieuw niveau van displayprecisie en -prestaties door meer dan 40.000 backlightzones te integreren in één 110-inch scherm, waardoor backlight bleed wordt geminimaliseerd en het contrast meetbaar wordt verhoogd.

98UX Mini LED TV biedt 10.000+ lokale dimzones, die zorgen voor een nauwkeurige lichtregeling en hoog contrast. Met een 5.000 nits piekhelderheid is de 98UX ontworpen om rijke lagen en toonaangevende beeldkwaliteit te leveren.

75UX heeft een diepte van minder dan 14 millimeter en is daarmee Hisense’s dunste Mini LED TV. Naast een ultradun profiel zorgen 5.000 dimzones voor een ongeëvenaard contrast.

CanvasTV is een beeldscherm met een balans tussen technologie, kunst en personalisatie. Dankzij de unieke zero-gap muurbevestiging hangt hij vlak tegen de muur en integreert hij moeiteloos in elke woonruimte.

Laser TV-innovaties

Op CES 2024 introduceert Hisense ook ’s werelds eerste 8K Sonic Screen Laser TV, met het grootste sonische scherm met 3,4㎡ geluidsoppervlak en 100.000+ geluidseenheden.

De nieuwe Rollable Laser TV van Hisense zorgt voor een revolutie in het kijken naar grote schermen en gaat verder dan de beperkingen van traditionele installaties. Door het naadloos oprollen en verbergen van het Laser omgevingslicht afstotende scherm, wordt een hoogwaardige kijkervaring geboden en is mogelijk om het scherm te verbergen wanneer het niet in gebruik is.

Op de Hisense-stand is ook de Ultra Slim 4K Laser TV met Compact Laser Engine en Ultra Slim Display Technology te zien – de kleinste 4K Laser TV in de industrie. Het ultraslanke scherm is slechts 1,57 cm diep en weegt 7,5 kg.

Hisense heeft ook opnieuw gedefinieerd wat mogelijk is voor Laser TV’s op het gebied van hoog dynamisch bereik, helderheid, contrast en visuele diepte; s’Werelds eerste Ultra Black Screen Laser TV bevat micro-nano, anti-glare filmtechnologie die de efficiëntie van het lichtgebruik met 50% verbetert – wat verbeteringen oplevert in de helderheid en het contrast van het scherm.

De Dynamic Light Steering Laser TV van Hisense, die gebruik maakt van Barco Bright-technologie, biedt een hoge helderheid en een hoog contrast.

Of en wanneer de nieuwe producten van Hisense naar de Benelux komen is nog niet bekend.