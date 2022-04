Couch co-op: Deze leuke games kun je met z’n tweeën doen op de bank

Borderlands: The Handsome Collection

Consoles: PC, PlayStation 4, Nintendo Switch en Xbox One

Borderlands is een groot ruimte-avontuur waarin je samen in splitscreen allerlei problemen moet oplossen en eindbazen uit de weg moet ruimen. In een cell-shaded comicstijltje leer je diverse personages goed kennen, waaronder de grappige robot Claptrap, die je af en toe verder helpt komen. Het leuke aan deze game is dat het een shooter is die co-op kan, in tegenstelling tot de meeste shooters die anno 2022 alleen nog maar online multiplayer kunnen worden gespeeld. The Handsome Collection biedt extra veel uren plezier, want het is een bundel van Borderlands 2 en Borderlands: The Pre-Sequel, dat je zelfs in vier-speler splitscreen kunt spelen. Deze game biedt je ruime keuze in wapens en je kunt ondanks dat je beiden hetzelfde doel hebt, toch op een heel andere manier vechten en dat maakt het zo gaaf. Bovendien zitten er in een shooter vaak stukjes waarin je even moet wandelen en je dus even de mogelijkheid krijgt om iets tegen elkaar te zeggen dat misschien niet over de game gaat. Daar krijg je bijvoorbeeld bij Overcooked geen kans toe.