Samsung lanceert betaalbare Galaxy A16-telefoons

De Samsung Galaxy A16-serie kenmerkt zich door een groot scherm, drievoudige camera en ingebouwde beveiliging via Samsung Knox Vault. Aan boord vinden we een Super Amoled-scherm van 6,7-inch met een resolutie van 2.340 bij 1.080 pixels en een verversingssnelheid van 90Hz. De smartphones hebben een Octa Core-processor met 4 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen aan boord. Het opslaggeheugen is uitbreidbaar tot 1.5 TB met een micro-sd-kaart. Het drievoudige camerasysteem bestaat uit een hoofdcamera van 50 megapixel, een ultra-groothoekcamera van vijf megapixel en een dieptecamera van twee megapixel (helpt bij portretfoto’s met een scherpe voorgrond en wazige achtergrond, het zogenaamde bokeh-effect). Voorop vinden we een selfiecamera van dertien megapixel.

De Samsung Galaxy A16 heeft een grote batterij van 5.000 mAh, ondersteunt dual-sim, beschikt over een usb-type-c-aansluiting, nfc voor contactloos betalen en krijgt ondersteuning middels updates tot tenminste oktober 2030. Dit komt neer op zes grote Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates, waarmee je dus zeker wel even vooruit kan met deze telefoons. Het toestel kent de afmetingen 164.4 bij 77.9 bij 7.9 mm en weegt 200 gram.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Galaxy A16 5G werd begin oktober gelanceerd voor 229 euro. De nieuwe Galaxy A16 LTE zal vanaf midden november beschikbaar zijn voor 199 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren Black, Light Green en Grey.

