Amazon brengt de compacte Fire TV Stick HD uit

Snelle en compacter streamingapparaat in vergelijk met zijn voorganger

Amazon heeft vandaag de nieuwe Fire TV Stick HD aangekondigd. Dit is het meest compacte streamingapparaat van het merk tot nu toe, met een flinke upgrade ten opzichte van zijn voorganger. Zo is het apparaat ruim 30% sneller dan zijn voorganger (sneller opstarten en navigeren), is er ondersteuning voor Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.3 voor een stabielere verbinding en heeft het een compact design (kleiner in volume en breedte, ideaal voor zowel thuisgebruik als reizen). De stick wordt geleverd met de nieuwe Fire TV gebruikersinterface. Hij is geoptimaliseerd voor ‘Direct Power’ via de USB-poort van een TV, waardoor hij netjes achter een TV past zonder dat er een aparte voedingsadapter nodig is. Of je nu een TV thuis wilt upgraden of op reis bent, dit nieuwe apparaat is klein genoeg voor in je tas en klaar om je een volledige entertainmentervaring te bieden die je op elke TV kunt aansluiten.  Naast de al aanwezige toegankelijkheid-opties, zoals Dialogue Boost en Audio Descriptions, wordt in de komende maanden een nieuwe ‘Adaptive Display’-instelling toe aan de Fire TV Stick HD. Deze functie maakt tekst, menu’s en inhoud gemakkelijker te zien en te navigeren op het scherm. Bij inschakeling, vergroot de functie kleinere items zoals tekst en menu’s, terwijl de afbeeldingen correct worden geschaald. Klanten kunnen kiezen uit meerdere formaten om hun kijkervaring aan te passen. Voor gebruikers die hun huidige HD-TV willen upgraden, of die een draagbaar apparaat willen voor onderweg, is de Fire TV Stick HD bij uitstek geschikt. Als je nog niet toe bent aan een nieuwe TV, maar wel een snellere, modernere streaming ervaring wilt, dan transformeert deze stick elke TV met een HDMI-poort in een smart-tv. Voor wie liever een geïntegreerde oplossing heeft: de Fire TV-ervaring is ook ingebouwd in diverse tv-modellen van merken als Hisense, Panasonic, TCL, Toshiba en Xiaomi.

Het Fire TV OS (wat Android Open Source Project (AOSP) als basis heeft) biedt toegang tot diverse populaire apps, zoals Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Canal+, NLZIET, Apple TV, HBO Max en nog veel meer.

Prijzen en beschikbaarheid

De Fire TV Stick HD is vanaf vandaag beschikbaar als pre-order voor de prijs van €44,99. Klanten kunnen zich via Amazon.nl aanmelden om direct op de hoogte te worden gesteld wanneer het product officieel beschikbaar is voor aankoop.

Lees meer

sonoro VIBES Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 26 februari 2026

sonoro introduceert VIBES L en XL: stijlvolle outdoor-speakers met hi-fi ambities

26 februari 2026
Antigravity A1 Create
Nieuws Create Filmcamera's 05 december 2025

Antigravity A1 is de eerste 8K 360-graden drone ter wereld

05 december 2025
the hague string trio cover 2 Audio
Interview Music Emotion Audio 09 oktober 2025

Interview: Deel 16 – The Hague String Trio – Op naar het 20-jarig jubileum!

09 oktober 2025
Nova Filmfestival Entertainment
Nieuws Entertainment Events Films en series 17 november 2025

Nova Filmfestival met jong filmtalent en de beste niet-commerciële films

17 november 2025
Mojo 2 Audio
Nieuws Audio Bronnen en spelers 03 december 2025

Chord Mojo 2 krijgt een update met 4,4mm‑hoofdtelefoonuitgang

03 december 2025
Gemini Live Mobile
Nieuws Mobile Android 19 februari 2026

Muziek maken nu ook mogelijk met Google Gemini

19 februari 2026
Motorola Signature Mobile
Nieuws Mobile Android Smartphones 07 januari 2026

Motorola kiest voor opvouwbaar en ultradun bij nieuwe smartphones

07 januari 2026
Zigbee Hub Lidl Smarthome
Nieuws Smarthome Bediening 18 november 2025

Zigbee 4.0: Beter bereik en simpelere installatie

18 november 2025