Amazon brengt de compacte Fire TV Stick HD uit

Amazon heeft vandaag de nieuwe Fire TV Stick HD aangekondigd. Dit is het meest compacte streamingapparaat van het merk tot nu toe, met een flinke upgrade ten opzichte van zijn voorganger. Zo is het apparaat ruim 30% sneller dan zijn voorganger (sneller opstarten en navigeren), is er ondersteuning voor Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.3 voor een stabielere verbinding en heeft het een compact design (kleiner in volume en breedte, ideaal voor zowel thuisgebruik als reizen). De stick wordt geleverd met de nieuwe Fire TV gebruikersinterface. Hij is geoptimaliseerd voor ‘Direct Power’ via de USB-poort van een TV, waardoor hij netjes achter een TV past zonder dat er een aparte voedingsadapter nodig is. Of je nu een TV thuis wilt upgraden of op reis bent, dit nieuwe apparaat is klein genoeg voor in je tas en klaar om je een volledige entertainmentervaring te bieden die je op elke TV kunt aansluiten. Naast de al aanwezige toegankelijkheid-opties, zoals Dialogue Boost en Audio Descriptions, wordt in de komende maanden een nieuwe ‘Adaptive Display’-instelling toe aan de Fire TV Stick HD. Deze functie maakt tekst, menu’s en inhoud gemakkelijker te zien en te navigeren op het scherm. Bij inschakeling, vergroot de functie kleinere items zoals tekst en menu’s, terwijl de afbeeldingen correct worden geschaald. Klanten kunnen kiezen uit meerdere formaten om hun kijkervaring aan te passen. Voor gebruikers die hun huidige HD-TV willen upgraden, of die een draagbaar apparaat willen voor onderweg, is de Fire TV Stick HD bij uitstek geschikt. Als je nog niet toe bent aan een nieuwe TV, maar wel een snellere, modernere streaming ervaring wilt, dan transformeert deze stick elke TV met een HDMI-poort in een smart-tv. Voor wie liever een geïntegreerde oplossing heeft: de Fire TV-ervaring is ook ingebouwd in diverse tv-modellen van merken als Hisense, Panasonic, TCL, Toshiba en Xiaomi.

Het Fire TV OS (wat Android Open Source Project (AOSP) als basis heeft) biedt toegang tot diverse populaire apps, zoals Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Canal+, NLZIET, Apple TV, HBO Max en nog veel meer.

Prijzen en beschikbaarheid

De Fire TV Stick HD is vanaf vandaag beschikbaar als pre-order voor de prijs van €44,99. Klanten kunnen zich via Amazon.nl aanmelden om direct op de hoogte te worden gesteld wanneer het product officieel beschikbaar is voor aankoop.