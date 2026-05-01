Streamingtips #18 – Queer, Jachtseizoen en meer

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
Queer (Disney+)
Queer is een bijzondere vertelling over een journalist en schrijver die in Mexico Stad woont. Hij is een beetje ingekakt, maar wanneer hij een jongeman ontmoet is hij verliefd en gaan ze samen op reis in Zuid-Amerika. Maar ze schromen drank en drugs niet en het is de vraag of dat ze juist meer samenbrengt, of verder van elkaar afdrijft. Met Daniel Craig, Daan de Wit en Jason Schwartzman. En ja: Daan de Wit is Nederlands.
Wuthering Heights (HBO Max)
Hij rolt net de bioscoop uit en staat nu al op HBO Max. Wuthering Heights is een film gebaseerd op een van de grootste liefdesverhalen ooit. In de film zien we Margot Robbie als Cathy en Jacob Elordi als Heathcliff, waarbij het vooral draait om een soort ultiem verlangen dat escaleert naar complete ontoerekeningsvatbaarheid.
Het Jachtseizoen: Most Wanted (Videoland)
De mannen van StukTV zijn terug met een nieuw seizoen Most Wanted. Het Jachtseizoen is een enorm succesvol concept van de drie heren, al moeten ze het natuurlijk ook wel hebben van de gekke capriolen die hun beroemde gasten allemaal bedenken om maar uit hun handen te blijven in een soort verstoppertjespel door heel Nederland.
Man on Fire (Netflix)
Man on Fire ken je als een film met Denzel Washington, maar nu is het een serie met Yahya Abdul-Mateen II in de hoofdrol. Het draait om een man die zijn leven heeft gediend voor de Amerikaanse overheid, maar last heeft van een posttraumatische stressstoornis. Het is echter geen drama, het is een vrij harde actieserie die indruk maakt.
Reacties (0)