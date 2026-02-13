FWD Magazine #113: VU-meters in de kijker

FWD Magazine nummer 113 zit weer propvol primeurreviews en informatie over de nieuwste trends en producten. Zo zetten we alle nieuws van CES op een rij, telkens voor tv’s, audio en smarthome. Op beeldvlak viel er in Las Vegas heel wat te vertellen. De nieuwe tv-toestellen die daar werden getoond, zullen pas over enkele maanden bij onze beeldexpert Eric opduiken. In tussentijd ging hij aan de slag met de Panasonic 55Z90BE6 en Samsung QE65S95F, twee televisies die elk hun troeven bezitten.

Omdat FWD altijd met een brede blik naar audio-video én smarthome kijkt, kun je na het thuisbatterijdossier uit FWD112 (nabestellen kan!) in nummer 113 een nakomertest lezen van de Marstek Venus E 3.0-stekkeraccu.

Betere Scandinavische audio staat iets meer in de kijker in dit nummer. Je kunt bijvoorbeeld ontdekken wat we denken van de bijzondere Allt-i-Ett alles-in-één van Primare. Het is een echte primeurreview van alle functionaliteit, incluis BACCH 3D en de phonoversterker, van een toestel zoals je in de winkel vindt. Fijnproevers van traditionele high-end audio kunnen dan weer ontdekken of de DALI EPIKORE 7 goed presteert. Het is niet het grootste EPIKORE-model, maar voor een Benelux-woonkamer misschien wel de juiste keuze. Monitor Audio’s Bronze 700-vloerstaander van de nieuwste generatie is dan weer een voorbeeld van een luidspreker die betaalbare kwaliteit biedt.

De boeiende Matrix Audio MD-1P, die Hypex-versterking huwt aan een steengoede streamer-DAC-platform van MA, en de Brystons BI-200 zijn dan weer voorbeelden van heel moderne hifi. Elk doet het anders, maar bieden zetten in op veelzijdigheid en goed geluid, zonder gedoe.

Is daarmee alles gezegd? Neen, in het 116-pagina tellende nummer valt nog veel meer te lezen, zoals een test van AudioQuests Braveheart-kabels, de Audiolab D9 hoofdtelefoonversterker/DAC en de fraaie Unison Research Simply Italy BE. Ook de Osbot Tiny 2 en de Eufycam S4 zijn twee tests die je niet mag missen als je op zoek bent naar een slimme camera!

FWD Magazine: abonneren en losse verkoop

FWD Magazine 113 bevat uiteraard nog veel meer! Ga hem dus snel halen of bestel hem hier. Wil je in de toekomst als eerste het magazine ontvangen zodat je in alle rust reviews en achtergronden kunt lezen? Neem dan een abonnement en krijg FWD Magazine in je brievenbus aangeleverd! Of kies voor een digitaal abonnement. Zo mis je echt niets! Een los nummer kopen kan natuurlijk ook!