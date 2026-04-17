Ring Bekende Gezichten laat je weten wie er voor de deur staat

17 april 2026
Ring heeft een nieuwe functie gelanceerd voor Ring 2K, 4K en geselecteerde HD-apparaten: Bekende gezichten.

Ring Bekende Gezichten is de naam van fabrikant Ring voor gezichtsherkenning. Het is een nieuwe en optionele functie voor gebruikers. De functie stelt gebruikers in staat om de relevantie van meldingen te verhogen. Zo kun je instellen dat de camera’s en videodeurbellen van het merk de gezichten van jou en je gezin voortaan gaat negeren, zodat je geen onnodige meldingen krijgt. Tegelijkertijd kun je wel op de hoogte blijven van ander bezoek of van mensen die vaker voor je deur staan, zoals familie, vrienden of buren. In de notificatie zie je meteen de naam van wie er voor de deur staat. Volgens Ring krijg je zo minder ‘meldingsmoeheid’ en relevantere notificaties en hoef je niet altijd de livestream te openen om te weten wie je komt bezoeken.

Ring geeft aan dat ze uitgebreide informatie over verantwoord gebruik aan de gebruiker meegegeven, zoals richtlijnen over het verkrijgen van uitdrukkelijke toestemming van bezoekers voor deze functie. De functie is dan ook standaard uitgeschakeld en kan door de gebruiker geactiveerd worden. Gebruikers kunnen tot 50 profielen van mensen instellen en gegevens worden automatisch versleuteld en blijven binnen het account van de gebruiker.

Geschikt voor de volgende apparaten

De functie Bekende Gezichten voor Ring is per direct beschikbaar. Wel moet je beschikken over het abonnement van Ring om gebruik te kunnen maken van deze functie. Het merk heeft een volledige Helppagina online gezet met de mogelijkheden van deze functie. Ring Bekende Gezichten werkt met apparaten met een 2K- of 4K-resolutie en met de volgende geselecteerde HD-apparaten: Video Doorbell (2de generatie), Video Doorbell 2, Video Doorbell 3, Video Doorbell 3 Plus, Battery Video Doorbell, Battery Video Doorbell Plus, Battery Video Doorbell Pro, Wired Video Doorbell Pro, Outdoor Cam, Spotlight Cam Plus met stekkeradapter, Floodlight Cam Wired Plus, Indoor Cam (2de generatie) en Pan-Tilt Indoor Cam.

