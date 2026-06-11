Achtergrond Tips en advies Beeld Koopgids Lcd led tv's Oled tv's Gesponsord door HelloTV

Het WK voetbal komt eraan! Waar let je op voor je nieuw tv?

11 juni 2026 7 Minuten 0 Reacties
Philips Ambilight TV voetbal 2

Voetbal is een feest en met een mooie, grote tv in de woonkamer geniet je daar volop van. Met het WK in aantocht vallen er bovendien sterke deals te scoren. Het is dan ook logisch dat je nadenkt over een nieuwe tv. Maar waar moet je nu echt op letten? Hoe kies je een tv voor een top voetbalbeleving?

WK voetbal HelloTV Samsung Philips Sony LG

Groter is… vooral leuker

Natuurlijk kan je voetbal kijken op eender welk scherm. Maar laten we eerlijk zijn, wie spektakelwaarde zoekt, is best gediend met een groot scherm. Kijk je voetbal op een 32 inch-tv die drie meter van je af staat, dan kan je de match volgen, maar je zal nooit dat overweldigende stadiumgevoel hebben. Met een 85 inch-model volg je de spelers moeiteloos en vult het beeld een groter deel van je blikveld. Je wordt minder afgeleid, en het beeld trekt je mee in de actie. Het zijn twee extreme voorbeelden, maar wat kies jij nu best?

Bepaal de kijkafstand (in centimeter) tussen de belangrijkste zitplaats en het tv-scherm. Deel dat door twee, en het resultaat is de “ideale” schermdiagonaal (in centimeter, deel het resultaat nog eens door 2,54 voor een inch-maat). Voor een kijkafstand van bijvoorbeeld 2,8 m kom je dan uit op een 55 inch-tv.

Uiteraard mag je groter gaan, maar als maximum stellen we voor dat je de kijkafstand deelt door 1,2. Zoek je eerder een kleinere maat, deel dan de kijkafstand door 2,5 een neem dat als minimum maat. Met andere woorden voor 2,8 m kijkafstand kan je kiezen voor schermen van 44 tot 90 inch, met als ideale maat 55 inch. Hou tijdens je keuze ook rekening met praktische en esthetische bedenkingen voor jouw woonkamer.

Elke goal haarscherp in beeld

Sport draait veelal rond snelle acties. Het is daarom van belang dat je tv die acties haarscherp kan weergeven. Tv-uitzendingen gebruiken 50 beelden per seconde, dus lijkt een 50 Hz-tv misschien ideaal? Neen, de betere keuze is een 100 Hz-tv. Dankzij slimme beeldverwerking kan hij de 50 beelden per seconde omzetten naar 100 beelden per seconde, en dat verschil zie je. Vliegt de camera tijdens een flitsende uitbraak over het veld, dan ervaar je dat op een 100 Hz-tv veel vloeiender en blijven details (zoals de bal!) scherper in beeld.

Een tweede factor voor haarscherpe beelden is de pixelresponstijd. Die bepaalt hoe snel een pixel van kleur kan veranderen. Is dat te traag, dan zal je lichtjes vage randen zien rond een snel bewegend voorwerp. Sneller is dus altijd beter. Pixelresponstijd vind je nergens in de specificaties, maar er is gelukkig een eenvoudige regel: OLED-schermen hebben met stip de beste pixelresponstijd, al dient gezegd dat moderne LCD-tv’s op dat vlak flink verbeterd zijn.

Contrast

Goed contrast geeft het beeld diepte, geeft kleuren een intenser gevoel en maakt donkere beelden met veel nuances mogelijk. In de filmwereld is contrast daarom de allerbelangrijkste eigenschap. Voor sportbeelden die altijd helder zijn, is contrast iets minder belangrijk, maar zeker niet onbelangrijk. OLED-modellen leveren nog steeds het beste contrast. LCD-tv’s met local dimming, vaak onder noemer miniled of recent zelfs RGB-miniled komen echter aardig in de buurt.

Helderheid

Sportwedstrijden bekijk je af en toe overdag. En als je kijkt met vrienden en familie, dan wil je de kamer niet verduisteren, neen, je wil net de sfeer van een ruim verlicht stadium creëren. Om tegen al dat omgevingslicht op te kunnen moet je tv zelf flink wat helderheid kunnen leveren. Tv’s die beperkt zijn qua helderheid zullen er bijzonder flets uitzien als je op een zonnige namiddag naar het voetbal kijkt. Op dit vlak zijn (RGB) miniled-tv’s de absolute kampioen. De allerduurste OLED-modellen hebben de voorbije twee jaar wel veel vooruitgang geboekt, en staan zeker ook hun mannetje, maar de instap OLED-modellen blijven op dit vlak een minder ideale keuze.

Kleur

De zalige groene kleur van de grasmat, de intense kleuren van de voetbaltruitjes, dat zijn dingen die je zo natuurlijk mogelijk wil weergeven. Gelukkig zijn op dit vlak de meeste tv’s ondertussen uitstekend uitgerust. Een uitgebreid kleurbereik is enkel van belang als je ook HDR-content wil bekijken. Laat je niet meeslepen door al te felle kleuren die je vaak ziet in de Dynamisch of Levendig beeldmode, fluo-groen is niet de natuurlijke kleur van gras. Dat is leuk voor even, maar bij lang kijken vaak erg vermoeiend voor de ogen. Zoek je de beste referentie voor natuurlijke kleuren, schakel dan even naar Filmmaker Mode. Je kan eventueel de verschillende instellingen van het Kleur-menu overnemen in de Standaard beeldmode. Vaak volstaat het zelfs om de kleurtemperatuur-instelling aan te passen naar wat in Filmmaker Mode gebruikt wordt.

Er is maar één moment waarop intensere kleuren mogelijk toch wenselijk kunnen zijn, en dat is bij extreem veel omgevingslicht (zoals buiten op een zonovergoten terras).

Kijkhoek en reflecties

Kijk je solo naar het voetbal, dan zit je uiteraard recht voor de tv. Maar evenementen zoals het WK zijn wel het uitgelezen moment om met vrienden en familie te kijken en samen te supporteren. Dan kan kijkhoek wel belangrijk zijn. Bij OLED-modellen is de kijkhoek het ruimst. Zelfs wie behoorlijk ver opzij zit, ziet nog steeds prima contrast, helderheid en kleur. Bij LCD-tv’s die een VA-paneel gebruiken (en dat zijn de meeste modellen tegenwoordig), zal wie niet echt centraal voor het scherm zit, een wat minder contrastrijk beeld met minder intense kleuren zien.

Sommige modellen pakken sinds enkele jaren uit met een mat afgewerkt scherm. Dat scherm slaagt er prima in om reflecties van omgevingslicht te onderdrukken. Bijzonder handig als je overdag kijkt, of als die staande lamp steevast in beeld zichtbaar is. Maar hou er rekening mee dat je op zo’n mat scherm toch wat aan contrast inboet. Bovendien zijn voetbalbeelden over het algemeen erg helder, en leiden reflecties daarom iets minder af van het gebeuren dan bij een donkere film.

HDR

Voor live tv is het gebruik van HDR (High Dynamic Range) nog steeds niet erg ingeburgerd. Grote sportevenementen zoals het WK of Olympische spelen zijn wel vaak de uitzondering, die kan je mogelijk wél in HDR bekijken (afhankelijk van je tv-provider). Die beelden worden dan vrijwel zeker uitgezonden in de HLG-standaard die elke moderne tv kent (net als de HDR10-standaard). Ondersteuning voor Dolby Vision of HDR10+ is vooral van belang als je ook graag films of tv-series in de beste kwaliteit bekijkt. Maar let op, een tv die uitstekende HDR-prestaties levert, zal ook voor voetbal een goede keuze zijn. Voor de mooiste HDR-beelden zijn immers uitstekend contrast, hoge piekhelderheid en een ruim kleurbereik vereist, en die eigenschappen helpen ook wanneer je van voetbal geniet.

Op zoek naar een goede deal?

HelloTV helpt je graag bij je keuze. Lees om te beginnen hun artikel over de beste tv voor het WK 2026. Wil je graag kijken en vergelijken, ga dan gerust langs in een van de HelloTV-winkels. Een specialist helpt je met persoonlijk advies.

Wat je ook in gedachte hebt, vergeet zeker niet de WK-deals van HelloTV te checken. Met een leuke korting haal je misschien net die grotere maat of net dat beter model in huis voor nog meeslepender voetbalplezier!

Dit artikel is gesponsord door HelloTV.

Reacties (0)

Lees meer

Anker Solix Solarbank Max AC Smarthome
Reviews Smarthome Energie 10 april 2026

Anker SOLIX Solarbank Max AC: 7 kWh plug-and-play thuisbatterij met noodstroomvoorziening

10 april 2026
DALI SONIK Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 19 december 2025

DALI SONIK brengt dure techniek naar betaalbare speakers

19 december 2025
Hue Spatial Aware Smarthome
Nieuws Smarthome Verlichting 07 januari 2026

Philips Hue introduceert ruimtelijke lichtanalyse en Bridge-upgrade

07 januari 2026
Homey tv Smarthome
Nieuws Smarthome Bediening 13 mei 2026

Homey lanceert smarthome-app voor televisies en autoschermen

13 mei 2026
Marstek review 9 Smarthome
Achtergrond Tips en advies Smarthome Algemeen 30 december 2025

De best gelezen artikelen, reviews en tips van 2025 (smarthome)

30 december 2025
Google Fitbit Air-2 Mobile
Nieuws Mobile Wearables 12 mei 2026

Google Fit- en Fitbit-app worden gecombineerd tot Google Health dankzij Google Fitbit Air

12 mei 2026
Unison Research Audio show Audio
Evenement Nieuws Audio Receivers en versterkers 14 april 2026

Unison Research Show bij A Tube High Fidelity op 25 april

14 april 2026
Anker Solix 1 Smarthome
Achtergrond Tips en advies Smarthome Energie 08 februari 2026

Achtergrond: Power Stations – Wat is het en is het iets voor jou?

08 februari 2026