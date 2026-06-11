Het WK voetbal komt eraan! Waar let je op voor je nieuw tv?

Groter is… vooral leuker

Natuurlijk kan je voetbal kijken op eender welk scherm. Maar laten we eerlijk zijn, wie spektakelwaarde zoekt, is best gediend met een groot scherm. Kijk je voetbal op een 32 inch-tv die drie meter van je af staat, dan kan je de match volgen, maar je zal nooit dat overweldigende stadiumgevoel hebben. Met een 85 inch-model volg je de spelers moeiteloos en vult het beeld een groter deel van je blikveld. Je wordt minder afgeleid, en het beeld trekt je mee in de actie. Het zijn twee extreme voorbeelden, maar wat kies jij nu best?

Bepaal de kijkafstand (in centimeter) tussen de belangrijkste zitplaats en het tv-scherm. Deel dat door twee, en het resultaat is de “ideale” schermdiagonaal (in centimeter, deel het resultaat nog eens door 2,54 voor een inch-maat). Voor een kijkafstand van bijvoorbeeld 2,8 m kom je dan uit op een 55 inch-tv.

Uiteraard mag je groter gaan, maar als maximum stellen we voor dat je de kijkafstand deelt door 1,2. Zoek je eerder een kleinere maat, deel dan de kijkafstand door 2,5 een neem dat als minimum maat. Met andere woorden voor 2,8 m kijkafstand kan je kiezen voor schermen van 44 tot 90 inch, met als ideale maat 55 inch. Hou tijdens je keuze ook rekening met praktische en esthetische bedenkingen voor jouw woonkamer.