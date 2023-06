Apple Vision Pro en visionOS: alles dat je wil weten

Apple Vision Pro met gepolijst glas en aluminium frame

De voorkant van de Apple Vision Pro bestaat uit gepolijst glas, dat overgaat in een aluminium frame. De bril beschikt over vijf sensoren, twaalf camera’s en twee schermen die allebei beelden presenteren in de 4k-resolutie. Ook is er een computer aanwezig die koel gehouden wordt met een ventilator. Net zoals bij de PlayStation VR2 is de band om het hoofd ontzettend flexibel. Door allerlei (modulaire) elementen kun je waarschijnlijk de beste fit voor je hoofd vinden. Mocht dat toch niet het geval zijn, dan kun je zelfs van Head Band (zoals dat mooi heet) wisselen.

Mocht je zelf al een bril dragen en de Apple Vision Pro willen uitproberen, dan dien je gebruik te maken van magnetische inzetstukken van Zeiss. De accu van de headset gaat tot twee uur mee. Dat is helemaal niet lang (soms niet eens genoeg om een film te kunnen kijken), maar je kunt het apparaat ook gebruiken wanneer je een stekker gebruikt. Dan kun je de Vision Pro zo lang gebruiken als je wil. Verder is het goed om te weten dat je altijd door de glazen van de bril heen kunt kijken (voor de AR-effecten), maar dat het ook mogelijk is je volledig te laten onderdompelen in virtual reality.

De mensen om je heen kunnen altijd zien wat je ongeveer aan het doen bent. Wanneer je de mixed of augmented reality activeert, dan kunnen de mensen je ogen nog zien. Maar wanneer je een ervaring in virtual reality beleeft, dan zal het scherm je ogen afschermen. Dat gebeurt middels een systeem dat Apple EyeSight noemt. Verder kan het systeem een persona maken; een digitaal evenbeeld van je gezicht, dat je vervolgens kunt gebruiken tijdens vergaderingen. Apps die je gebruikt kun je, in hun vensters, overal om je heen plaatsen, aangezien de interface volledig 3d is.