De nieuwe global shutter full-frame beeldsensor geeft de mogelijkheid om beelden te schieten met een burst tot 120 frames per seconde zonder vervorming of black-out. Deze innovatieve sensor in combinatie met Sony’s meest geavanceerde AF-systeem tot nu toe – AI autofocus met tot 120 AF/AE focusberekeningen per seconde – en de mogelijkheid om de flitser te synchroniseren in alle opnamesnelheden, maakt dat de α9 III een nieuwe wereld aan mogelijkheden voor professionele fotografen biedt.

De α9 III is uitgerust met ’s werelds eerste ‘Global Shutter’ full-frame stacked CMOS-sensor met circa 24,6 effectieve megapixels en ingebouwd geheugen, gecombineerd met de nieuwste BIONZ XR processor. De AI-processor in de α9 III ondersteunt kan worden ingezet voor zowel foto als film met nauwkeurige herkenning van de vorm en beweging van het onderwerp. Daarnaast is er sprake van een aanzienlijke verbetering als het gaat om de herkenning van ogen van mensen. Real-time herkenning AF en Real-time Tracking kunnen automatisch de ogen van een onderwerp herkennen, volgen en hierop focussen. De α9 III is verder uitgerust met een 8,0 stops optische 5-assige in-body beeldstabilisatie, voor een hoogwaardige beeldweergave.

De sluitertijd van de Alpha 9 III is bevrijd van de beperkingen van conventionele beeldsensoren met mechanische sluiter en bereikt een maximale sluitertijd van 1/80000 seconde (1/16000 seconde tijdens continu-opnamen). Hierdoor is het mogelijk om op hoge snelheid opnamen te maken zonder last te hebben van vervorming. Verder is de α9 III compatibel met de professionele “Transfer & Tagging” smartphone app. Deze app versnelt de workflow voor het aanleveren van beelden.

Prijs en beschikbaarheid

Vanaf 8 november is de Sony Alpha 9 III verkrijgbaar voor pre-order. De verkoopadviesprijs is 7.000 euro. Meer informatie vind je via de website van Sony.

