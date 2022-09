Transcontinenta B.V., Tamron distributeur voor Nederland, kondigt de introductie aan van de Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Model A057X), een ultra-tele zoomobjectief voor Fujifilm X-vatting. Dit is inmiddels het derde objectief voor de Fujifilm X-vatting, naast de huidige Tamron 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Model B070X) en de Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061X).

Voorzien van Tamron’s VXD en VC

De Tamron 150-500mm F/5-6.7, is gebaseerd op de EISA Award-winnende Sony FE-vatting versie en bestrijkt een full-frame vergelijkbaar brandpuntbereik van 225mm tot 750mm op een APS-C camera zoals de Fujifilm X-H2S, X-T4 of X-T30 II. De nieuwe 150-500mm is voorzien van Tamron’s VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive) nauwkeurige en snelle lineaire motor scherpstelmechanisme en Tamron’s eigen VC (Vibration Compensation) mechanisme. Daarnaast biedt dit objectief in de 150mm stand een extreem korte minimale scherpstelafstand van slechts 0,6 meter voor close-ups.

De Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD is 209,6mm lang met een maximale diameter van 93mm. Volledig uitgeschoven in de telestand heeft het objectief een lengte van 283mm. De optische constructie bestaat uit 25 elementen in 16 groepen. De effectieve toepassing van speciale lenselementen, waaronder één XLD (eXtra Low Dispersion), vijf LD (Low Dispersion) en twee hybride asferische lenselementen, houdt aberraties, waaronder axiale chromatische aberraties, onder controle. En omdat de 150-500mm F/5-6.7 is ontworpen voor full-frame mirrorless camera’s, levert het volgens Tamron op een APS-C sensor over het hele zoombereik, in het midden en van rand tot rand, een extreem hoge beeldkwaliteit.

Het objectief heeft een korte scherpstelafstand van 60 centimeter in de 150mm stand en slechts 1,8 meter in de 500mm stand, zijn zeer kort voor een supertele. De maximale vergrotingsmaatstaf bij 150mm is daardoor met 1:3,1 volgens Tamron, ook uitzonderlijk hoog. Handig bij het maken van foto’s van onderwerpen als vlinders, insecten en bloemen.

Prijs en beschikbaarheid

De Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Model A057X) voor Fujifilm X-vatting zal, zover nu bekend, vanaf half oktober beschikbaar zijn in Nederland voor een verkoopprijs van 1.579 euro.