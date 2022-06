Tamron lanceert lichtsterk zoomobjectief voor Fujifilm APS-C camera’s

Het lichtsterke objectief is niet helemaal nieuw, zo laat Tamron-distributeur Transcontinenta B.V. weten. De Sony FE-versie van de Tamron 17-70mm F2.8 VC RXD heeft vele prijzen gewonnen in de categorie standaard zoomobjectieven. Hierbij werden met name de uitmuntende optische prestaties en het compacte & lichtgewicht ontwerp als belangrijke punten genoemd. Heb jij een Fuji X mount mirrorless camera in je bezit? Dan heb je nu dezelfde mogelijkheden als de Sony-eigenaren om dit haarscherp en VC optisch gestabiliseerd objectief aan te schaffen.

Dit 17-70mm objectief heeft een maximaal diafragma van F2.8 over het gehele 4,1x zoombereik. Hiermee wordt het brandpuntsbereik van omgerekend 25,5-105mm bestreken. Het VC-mechanisme (vibratiecompensatie) moet cameratrillingen tot een minimum beperken. AI-technologie helpt bij video-opnamen. Tamron’s RXD (Rapid eXtra-silent stepping Drive) AF-motor moet snel (en stil) scherpstellen. Deze eigenschappen moeten ervoor zorgen dat zowel videografen als fotografen uitstekend met dit objectief uit de voeten kunnen. En ben je liefhebber van macro-fotografie? De Tamron 17-70mm F2.8 heeft een zeer korte minimale scherpstelafstand van slechts 19 cm in groothoekstand en 39 cm in telestand.

Het objectief is voorzien van een vochtbestendige constructie met afdichtingen om alle bewegende oppervlakken van de behuizing te beschermen. De fluorcoating moet water, vuil en olie afweren. De filtermaat van 67 mm is dezelfde als die van de Tamron 18-300 mm voor Fuji X-vatting, zodat je gemakkelijk polarisatie, ND en andere filters kunt verwisselen tussen de objectieven.

Specificaties Tamron 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD B07x voor Fuji X

’s Werelds eerste lichtsterke 4,1x zoomobjectief voor APS-C-camera’s met een zoombereik van 17-70mm

Uitstekende optische prestaties door 2 GM (Glass Molded Aspherical) lenselementen en een hybride asferisch element

Nieuwe Tamron VC, met AI-technologie, is uiterst effectief voor video-opname

Minimale scherpstelafstand van slechts 19cm (in de groothoek stand)

Uiterst compact met een lengte van slechts 119,6mm en een gewicht van 530 gram

Vochtbestendige constructie voor extra bescherming tegen de elementen

De stille Tamron RXD AF-stappenmotor is perfect voor het maken van video’s

Sterke onderdrukking van “Focus breathing” tijdens het scherpstellen

5 jaar garantie door Tamron Europa (na registratie)

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Tamron 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD B07x voor Fuji X-vatting is vanaf half juli beschikbaar bij de officiële Tamron Dealers in Nederland. De adviesverkoopprijs bedraagt 949,99 euro.