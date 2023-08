Tamron 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD voor de Nikon Z-vatting gelanceerd

De Tamron 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD is een zoomobjectief dat een bereik bestrijkt van groothoek (35mm) tot telefoto (150mm) en is ideaal voor reportage-, bruids-, portret- en reisfotografie. Het is het eerste zoomobjectief voor full-frame mirrorless camera’s met Nikon Z-vatting dat voorzien is van een maximaal diafragma van F2.

Met dit brandpuntbereik kan de fotograaf genieten van het vastleggen van prachtige vergezichten, statige gebouwen met 35mm of het maken van dynamische close-up (portret) opnamen bij 150mm. Ook is dit zoomobjectief ideaal om gemakkelijk prachtige opnamen te maken van zonsop- en zonsondergang, opvallende architectuur en interieurs van bijvoorbeeld restaurants. Door de lichtsterkte is dit objectief uitermate geschikt om in de schemer en in de nacht mee te fotograferen.

Met indrukwekkende optische prestaties onder uiteenlopende opnameomstandigheden is dit nieuwe lichtsterke objectief ideaal voor fotografen die gericht zijn op het perfect volbrengen van iedere fotografische opdracht! Dankzij het scherpstel-mechanisme met lineaire motor en VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive) beschikt dit objectief bovendien over een zeer snelle en uiterst nauwkeurig autofocus. Het heeft ook een nieuw ontwerp van de behuizing voor een nog betere hanteerbaarheid en ergonomie.

Dit objectief ondersteunt alle vaak gebruikte beeldhoeken, waaronder groothoek, standaard, kort tele en tele, zodat de gebruiker gemakkelijk de perfecte opname kan maken zonder zijn of haar positie, vergeleken met het onderwerp, te wijzigen.

Unieke kenmerken

Werelds eerste F2-2.8 lichtsterk zoomobjectief.

De nieuwe 35-150mm F2-2.8 heeft een groot open diafragma van F/2 bij een brandpuntsafstand van 35 mm. Dit in vergelijk met de typische andere lichtsterke zoomobjectieven met een diafragma van F2.8. Met de nieuwe 35-150mm krijg je een vloeiende, prachtige bokeh, zelfs in de groothoekstand. Het grote diafragma van F/2 maakt ook het gebruik van kortere sluitertijden en lagere ISO-instellingen mogelijk, zodat je als fotograaf minder last hebt van mogelijke cameratrillingen en opnames kunt maken met minder beeldruis door een lagere ISO-waarde.

Veelzijdig brandpuntsafstandsbereik van 35mm groothoek tot 150mm tele.

Het zoombereik van 35mm tot 150mm van het nieuwe model A058 is ideaal voor reportagefotografie, omdat je met één objectief zo veel kunt doen. Zo kan je snapshots maken met de 35mm groothoek of de standaard 50mm, close-up portretten met 85-105mm en teleopnames in de 150mm stand. Met de snel reagerende zoomring kun je blijven fotograferen, terwijl je naadloos en soepel van groothoek naar telefoto wisselt, wat handig is voor zowel foto- als video-opnamen.

De beste beeldkwaliteit in zijn klasse over het gehele zoombereik.

Dankzij een geavanceerd optisch ontwerp met vier LD (Low Dispersion) en drie GM (Glass Molded Aspherical) lenselementen die optimaal gerangschikt zijn, levert de 35-150mm F2-2.8 uitzonderlijke optische prestaties over het gehele zoombereik. Zelfs bij gebruik met de huidige digitale camera’s met zeer hoge resolutie, wordt consistent een hoge beeldkwaliteit tot aan de randen van het beeld bereikt. Verder worden uiringen in de bokeh (concentrische cirkels) beperkt, en wordt een prachtige, zachte bokeh gecreëerd die alleen bereikt wordt met grote diafragma’s. Dankzij het veelzijdige zoombereik kunnen fotografen zich vrijelijk uitdrukken en toch opnamen maken met brandpuntsafstanden waarmee ze vertrouwd zijn, waaronder 35mm, 50mm (standaard), 85mm (“portret” tele), 100mm of 135mm tele, evenals de maximale tele brandpuntsafstand van 150mm, en ieder brandpunt daartussen. Het is als zes objectieven in één!

Extreem snelle en precieze AF, VXD lineair autofocusmechanisme, het hoogste niveau in zijn klasse

De AF-aandrijving van het objectief maakt gebruik van de lineaire VXD scherpstelmotor. Door de snelle, uiterst nauwkeurige AF biedt het objectief een superieure respons op iedere actie van de fotograaf. Het zorgt ook bij zeer lichtsterke objectieven voor een stabiele en betrouwbare scherpstelling, van de kortste scherpstelafstand tot oneindig. De 35-150mm F2-2.8 biedt een uitstekende focus-tracking van bewegende onderwerpen, zodat geen enkel fotomoment gemist zal worden. Bovendien is de VXD scherpstelmotor zeer stil, zodat deze ideaal is voor het maken van zowel foto’s als video’s in situaties waarin weinig (motor)geluid gewenst is.

Zeer korte minimale scherpstelafstand van 33 centimeter in de 35mm stand

In de 35mm groothoekstand is de minimale scherpstelafstand van de 35-150mm F2-2.8 0,33 m, waardoor een maximale vergrotingsmaatstaf van 1:5,7 wordt bereikt. Hierdoor kunnen fotografen zich concentreren op het fotograferen, zonder zich zorgen te hoeven maken over de afstand tot het onderwerp. Zo kunnen composities worden gemaakt, waarbij het grote diafragma van F2-2.8 wordt benut om een hoge mate van achtergrondvervaging te produceren, terwijl het onderwerp uitvergroot wordt vastgelegd.

Relatief compact voor een lichtsterk zoomobjectief met F/2 diafragma

Nieuw ontwerp biedt een verbeterde grip en grote gebruiksvriendelijkheid

Vochtbestendige constructie, fluorcoating op de frontlens, en zonnekap met vergrendelingsmechanisme

Compatibel met veel camera-specifieke kenmerken en functies, waaronder snelle hybride AF en Eye AF

Werkt met de Tamron Lens Utility software voor het snel en eenvoudig aanpassen van de werking van het objectief.

De Tamron Lens Utility’ software is door Tamron zelf ontwikkeld. Deze kan bediend worden via de computer, of de Android Mobile app via de speciale USB-C poort in het objectief. Gebruikers kunnen diverse AF en MF functies van het objectief aanpassen en de firmware updaten via het objectief, in plaats van via de camera body. De persoonlijke aanpassing biedt flexibele opnamemogelijkheden die passen bij de gewenste opnamesituatie, zoals foto- of videografie.

Beschikbaarheid en prijs

De Tamron 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD model A058 voor Nikon Z zal vanaf eind september 2023 te koop zijn voor € 1999.00 inclusief btw.