De 11-20mm F2.8 is een lichtsterk zoomobjectief met een brandpuntbereik van 11mm ultragroothoek tot 20mm groothoek. Het objectief heeft een maximaal diafragma van F2.8 over het volledige zoombereik. Voor een ultragroothoek zoomobjectief met groot diafragma is het opvallend compact en licht van gewicht. Het voelt perfect uitgebalanceerd aan op een compacte APS-C body, wat het ideaal maakt voor dagelijks gebruik.

Ondanks het compacte ontwerp levert het objectief volgens Tamron hoogwaardige beeldkwaliteit dankzij het compromisloze optische ontwerp. Groothoek macro-opnamen zijn mogelijk bij 11mm, met een kortste scherpstelafstand van slechts 15 cm en een maximale afbeeldingsmaatstaf van 1:4. De beeldkwaliteit op deze korte afstand maken creatief gebruik van het perspectief in close-ups mogelijk. Het autofocus-systeem, met de Tamron RXD (Rapid-eXtra-silent stepping drive) stappenmotor, werkt opmerkelijk stil en legt zowel foto’s als video’s nauwkeurig vast. Dankzij de vochtbestendige constructie, de fluor coating op de frontlens en andere kenmerken is het objectief zeer geschikt voor buitenopnamen onder diverse omstandigheden.

Specificaties Tamron 11-20mm F2.8

Ultragroothoekzoom met groot diafragma

De 11-20mm F2.8 (effectief 17,6-32mm vanwege 1.6x crop) biedt de mogelijkheid om landschappen en architectuur vast te leggen met het dynamische perspectief dat uniek is voor ultragroothoekobjectieven. Het objectief is ook zeer geschikt voor groepsfoto’s binnenshuis en vastgoedfotografie dankzij de brede brandpuntsafstanden. Bij 20mm is het perfect voor alledaagse snapshots, met een natuurlijk gezichtsveld en een zacht, fraaie bokeh dankzij het grote F2.8 diafragma. Compact en lichtgewicht

De 11-20mm F2.8 is speciaal ontworpen voor APS-C mirrorless camera’s en heeft een compact en lichtgewicht ontwerp. Met een lengte van slechts 84,2 mm en een gewicht van 340 gram is fotograferen comfortabel en word je niet gehinderd door het gewicht. In combinatie met een Canon RF-S APS-C camera is het ideaal voor zowel handheld fotografie, als video-opnamen met een compact statief of gimbal. Het objectief beschikt over een praktische AF/MF-schakelaar en een ingebouwde USB-C-poort waarmee je eenvoudig zelf de nieuwste firmware kunnen installeren via de Tamron Lens Utility software. Uitstekende optische prestaties

De optische constructie bestaat uit 12 elementen in 10 groepen, waaronder twee GM (Glass Molded Aspherical) lenselementen, die een hoge resolutie garanderen over het hele beeld. Daarnaast bevat het objectief één XLD (eXtra Low Dispersion) en twee LD (Low Dispersion) lenselementen, die aberraties effectief onderdrukken voor haarscherpe opnamen. De BBAR-G2 (Broad-Band Anti-Reflection Generation 2) coating minimaliseert ghosting en flares, waardoor details natuurgetrouw worden weergegeven, zelfs bij tegenlicht. Minimale scherpstelafstand van slechts 15cm (1:4)

Minimale scherpstelafstand van 15cm in de 11mm stand, en een maximale afbeeldingsmaatstaf van 1:4, overtreft de 11-20 mm F2.8 traditionele ultragroothoekzoomobjectieven op het gebied van close-upmogelijkheden. Dit maakt groothoekmacrofotografie en creatieve scherptediepte-effecten mogelijk, waarbij het onderwerp scherp wordt weergegeven tegen een fraai onscherpe achtergrond. Hoogwaardig autofocussysteem voor foto’s en video

Het autofocus-systeem, voorzien van de Tamron RXD-motor, biedt snelle en uiterst nauwkeurige scherpstelling. Bewegingen worden moeiteloos vastgelegd, zowel voor foto’s als voor video’s. De stille RXD-stappenmotor is ideaal in situaties waarin stilte essentieel is of motorgeluid ongewenst is.

Prijs en beschikbaarheid

De Tamron 11-20mm F/2.8 Di III-A1 RXD (Model B060rf), voor Canon APS-C camera’s, zal vanaf half december te koop zijn via de Tamron verkooppunten in Nederland. De adviesverkoopprijs bedraagt 769,00 euro inclusief btw.