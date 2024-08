Tamron 28-300mm F/4-7.1 VC is een alles-in-één zoomobjectief

De Tamron 28-300mm F4-7.1 VC is een veelzijdig zoomobjectief voor Sony E-mount full-frame en APS-C mirrorless camera’s. Dit alles-in-één objectief heeft een bereik van 28 mm groothoek tot 300 mm tele, waarbij het volgens de fabrikant over het gehele bereik superieure beeldkwaliteit levert. Met een lengte van 126 mm en een gewicht van 610 gram, is het een van de compactste objectieven met 10,7x zoom. Het objectief heeft het Tamron VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive) lineaire scherpstelsysteem, dat zorgt voor snelle, stille, en precieze scherpstelling over het hele zoombereik. Tamron’s VC-mechanisme (vibratiecompensatie) moet zorgen voor scherpe opnamen uit de hand, zelfs bij 300 mm of in situaties met weinig licht.

Dankzij een minimale scherpstelafstand van 0,19 m en een maximale vergrotingsverhouding van 1:2,8 in de groothoekstand, kunnen fotografen dit objectief ook gebruiken voor groothoekmacrofotografie. Het objectief beschikt verder over een “focus hold” knop en een USB-C aansluiting voor Tamron’s eigen Lens Utility-software. Hierdoor worden de creatieve mogelijkheden voor zowel foto als video fors uitgebreid. De constructie is vochtbestendig en het voorste element is voorzien van een beschermende fluorcoating.

Belangrijkste kenmerken

· Veelzijdig 10,7x zoombereik:

Omvat 28 mm groothoek tot 300 mm tele voor full-frame mirrorless camera’s. Met dit uitgebreide bereik kunnen fotografen alles vastleggen, van weidse landschappen tot onderwerpen in de verte, zonder van objectief te hoeven wisselen.

· Superieure beeldkwaliteit:

Opgebouwd uit geavanceerde lenselementen en coatings voor uitzonderlijke helderheid en vermindering van aberraties. De optische constructie omvat XLD- en LD-elementen en BBAR-G2-coating om opnamen van hoge kwaliteit te garanderen over het hele zoombereik.

· Compact en lichtgewicht:

Ondanks het grote zoombereik is de lens slechts 126 mm lang en weegt 610 gram. Deze draagbaarheid maakt het een ideale alles-in-één oplossing voor reisfotografie en alledaagse opnames.

· VXD autofocus systeem:

Bevat Tamron’s eersteklas lineaire scherpstelmotor voor snel en nauwkeurig scherpstellen. Dit systeem zorgt voor een stille werking en betrouwbare prestaties over het hele zoombereik, wat zowel foto’s als video-opnamen ten goede komt.

· Trillingscompensatie (VC):

Bevat Tamron’s eigen VC-mechanisme voor stabiele opnamen, vooral in het telebereik. Deze functie minimaliseert effectief cameratrillingen, waardoor je scherpere opnamen uit de hand kunt maken in moeilijke lichtomstandigheden.

· Tamron Lens Utility 3.0 software:

Biedt aanpassingsopties en firmware-updates via eigen software.

· Gebruiksvriendelijk ontwerp:

Voorzien van 67mm filtermaat, Focus hold knop, en zoomvergrendelingsmechanisme voor verbeterde bedieningsmogelijkheden. De consistente filtergrootte voor alle mirrorless objectieven van Tamron vereenvoudigt het gebruik van filters, terwijl de aanpasbare scherpstelknop en zoomvergrendeling gemak toevoegen aan de opname-ervaring.

· Duurzame constructie:

Voorzien van vochtbestendige constructie en een beschermende fluorcoating op het voorste element.

· Compatibel met geavanceerde Sony camerafuncties:

Werkt naadloos met verschillende camerafuncties, waaronder Fast Hybrid AF en Eye AF.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Tamron 28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD (Model A074) voor full-frame Sony E-mount zal naar verwachting eind augustus verkrijgbaar zijn bij de Tamron verkooppunten in Nederland voor een adviesverkoopprijs van 999 euro.