Sony ZV-1 II is nieuwe vlogcamera met Ultra Wide-Angle Zoom

De nieuwe vlogcamera beschikt over een ZEISS Vario Sonnar T 18-50mm f/1.8-4 optische zoomlens en Clear Image Zoom om vloeiend te kunnen inzoomen zonder kwaliteitsverlies. De Multi-face herkenningsfunctie herkent meerdere gezichten tegelijk en past zich hier automatisch op aan. Content creators kunnen met de Sony ZV-1 II aan de slag met de Cinematic Vlog-instelling waarbij de camera automatisch het Cinema Scope-fromaat (2.35:1) en een beeldsnelheid van 24fps gebruikt om in de sfeer van een bioscoopfilm content te maken.

Uiteraard kan de Sony ZV-1 II filmen in 4k-formaat en beschikt deze camera over hetzelfde snelle hybride Autofocus-systeem als in Sony’s high-end Alpha-camera’s. Real-time Eye-autofocus stelt automatisch scherp in op mens en dier en verschillende Touch functies helpen je het onderwerp te volgen. De 3-capsule microfoon zorgt voor helder geluid vanuit alle richtingen. Deze vlogcamera is licht van gewicht en gemakkelijk mee te nemen. Via de Sony Creators-app kun je content gemakkelijk naar een smartphone sturen en delen. Livestreamen is ook mogelijk door de camera aan te sluiten op je pc of laptop met een usb-kabel.

Belangrijkste kenmerken ZV-1 II

Ultra-wide ZEISS Vario-Sonnar T* 18-50mm8-4 zoom lens

1-inch Exmor RS image sensor (ongeveer 20.1 effectieve megapixels) met BIONZ X-image processor voor 4k-video opnamen

Cinematic Vlog instellingen

Multi-face herkenning

Snel en hybride AF systeem en Real-time Eye AF (mens of dier)

Intelligente 3-capsule microfoon met variabele richtingsgevoeligheid

Creative Looks, S&Q modus, Face Priority AE en Soft Skin Effect

One-touch Bokeh Switch en Product Showcase instelling

Active Mode elektronische beeldstabilisatie

Vari-angle LCD-touchscreen

Gemakkelijke smartphone-connectiviteit & streaming functionaliteit

Ontworpen met het oog op duurzaamheid

Prijs en beschikbaarheid

De Sony ZV-1 II is volgende maand verkrijgbaar voor ongeveer 1000 euro.