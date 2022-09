Sony komt met 4K Super 35-camera voor filmmakers: FX30

Sony presenteert een nieuwe toevoeging aan de Cinema Line: de FX30 (model ILME-FX30). Dat is een compacte 4K Super 35-cinemacamera met talrijke professionele functies van de Cinema Line, waaronder Dual Base ISO, Log-opnamemodi en door de gebruiker geïmporteerde LUT’s (opzoektabellen). De camera is onder andere bedoeld om beginnende filmmakers aan te spreken. Er komen daarnaast twee nieuwe CFexpress Type A geheugenkaarten aan: de CEA-G320T en de CEA-G640T. H

Sony FX30

De FX30 biedt filmmakers cinematografische expressie met de nieuwste beeldvormingssystemen. De camera is uitgerust met een nieuwe back-illuminated 20,1 megapixel APS-C Exmor R CMOS-sensor van 20,1 megapixel (Super 35-formaat) en een dual base ISO (800/2500) voor hoge gevoeligheid, weinig ruis en een breedte van 14+ stops.

De Sony FX30 ondersteunt een groot aantal codecs voor video-opnames. De camera kan opnames maken van 4K Super 35 (16:9) door middel van 6K-oversampling met maximaal 60fps. De FX30B* biedt ook de mogelijkheid voor opnames met een hoge beeldsnelheid, waaronder 4K met 120fps en full HD met 240fps. Beide 16:9-opnamemodi kunnen beelden vastleggen in 10-bits 4:2:2. Daarnaast kan een HDMI Type A-connector worden ingezet om 4K-, 16-bits RAW-gegevens op een externe recorder op te slaan.

Log-opnamemodi

Net als de rest van de Cinema Line beschikt de FX30 over Log-opnamemodi door Cine El, Cine El Quick en flexibele ISO-modi mogelijk te maken voor opnames met de S-Log3-gammacurve, wat voor meer flexibiliteit zorgt bij kleurenindeling. Met de drie modi kunnen video-opnames worden gemaakt terwijl met een geschikte LUT een voorvertoning kan geven van het uiteindelijke beeld. Daarnaast beschikt de FX30 over een selectie van ingebouwde filmische looks, zoals Sony’s S-Cinetone en kan hij foto’s maken zonder burst. De camera biedt geavanceerde beeldverwerkingsmogelijkheden dankzij de BIONZ XR-processor, zodat natuurlijke gradaties en een realistische kleurweergave mogelijk worden.

De FX30 is uitgerust met Sony’s snelle en betrouwbare autofocus, met instellingen als:

Real-time Eye AF (mensen, dieren of vogels)

Real-time tracking

Gedetailleerde AF-instellingen

AF Assist

Content creators hebben daarnaast meer controle dankzij Focus Map, een functie die het gemakkelijker maakt om scherptediepte te visualiseren, terwijl ‘Breathing Compensation’ een stabiele beeldhoek biedt tijdens het scherpstellen. De camera levert ook effectieve stabilisatie voor run and gun-opnames met Active Mode dankzij de optische interne 5-assige beeldstabilisatie en tijdcode-sync.

Cinema Line

De FX30 beschikt ook over andere functies die de spirit van de Cinema Line vasthouden, waaronder:

Nieuw aanpasbaar hoofdmenuscherm in lijststijl met een snelle toegang tot veelgebruikte items

Nieuw stand-by filmschermdat een onbelemmerd zicht van het onderwerp biedt

Knoppen en draaischijven speciaal bestemd voor filmopnames

De FX30 heeft ook extra functionaliteit ter ondersteuning van de creatieve workflow, zoals post-productiebewerking met ingebouwde LUT en EI-metadata. Deze metadata zijn beschikbaar via de nieuwste versie van Sony’s Catalyst Prepare- of Catalyst Browse-applicaties. In augustus is een nieuwe “Catalyst Prepare Plugin” voor Adobe Premiere Pro uitgebracht.

Compact

De compacte en lichte FX30 heeft een design met een vlakke bovenkant en bevestigingspunten met schroefdraad voor accessoires. Daardoor is hij eenvoudig te gebruiken voor opnames vanuit de hand, vanuit een lage hoek en voor op een gimbal. Ook kunnen accessoires simpel worden toegevoegd.

De FX30 is uitgerust met een XLR-handgreepeenheid, die gebruikt kan worden voor opnamen uit een lage hoek en filmmakers bovendien in staat stelt om heldere audio op te nemen via verschillende audio-ingangen, waaronder twee XLR audio-ingangen en een 3,5 mm stereo-miniaansluiting voor 4-kanaals opnamen.

Via de Multi Interface shoe of microfoonaansluiting kunnen externe microfoons direct worden aangesloten op de camera. De FX30 beschikt daarnaast over een interne stereomicrofoon voor audio-opnames.

FX30 en FX30b

De FX30 en FX30B* zijn voorzien van twee geheugenkaartsleuven die compatibel zijn met zowel CFexpress Type A-kaarten als SDXC/SDHC-kaarten, zodat content creators kunnen profiteren van een groot aantal opname-ervaringen. Ook is de FX30 compatibel met de onlangs aangekondigde CFexpress Type A-geheugenkaarten met grote capaciteit.

De FX30 biedt naast geavanceerde prestaties ook een hoge betrouwbaarheid. Het toestel heeft een innovatieve hitteverspreidingsstructuur voor ononderbroken 4K/60p-opnamen, een betrouwbaar vermogen voor een lange opnameduur en een duurzame behuizing van magnesiumlegering. Een uitgebreide selectie van E-mount-lenzen, hoogwaardige microfoons en andere essentiële onderdelen geven makers uitzonderlijk flexibele systemen voor een breed scala aan creatieve behoeften.

Prijzen en beschikbaarheid

De nieuwe FX30 is eind oktober beschikbaar voor circa €2300,-. De camera zal worden verkocht bij een aantal erkende Sony-dealers in Europa. De FX30 biedt ultieme creatieve vrijheid en is te koop met of zonder de XLR-handgreep. De nieuwe FX30B* is ook eind oktober beschikbaar voor circa €2800,-. De camera zal worden verkocht bij een aantal erkende Sony-dealers in Europa. Een productvideo van de nieuwe FX30 kun je hier bekijken.

De FX30 zal ook compatibel zijn met de nieuwe versie van Camera Remote SDK (versie 1.06), een software development kit die bediening op afstand en configuratiewijzigingen mogelijk maakt.

Geheugenkaarten

De compacte en hoogwaardige CFexpress Type A geheugenkaart CEA-G320T zal vanaf oktober beschikbaar zijn voor een prijs van ongeveer €710,-, terwijl de CFexpress Type A geheugenkaart CEA-G640T vanaf december beschikbaar is voor circa €1350,-. Naast de bestaande kaarten van 80GB en 160GB zullen kaarten met een hoge capaciteit van 320GB en 640GB aan de serie worden toegevoegd.

Deze kaarten met grote capaciteit ondersteunen snelle prestaties met een maximale schrijfsnelheid van 700MB/s met videoprestatie garantie “VPG400” voor een constante schrijfsnelheid tot 400MB/s voor video-opnames met een hoge bitsnelheid van 4K 120p.

Deze geheugenkaarten hebben de TOUGH-specificatie gekregen vanwege hun capaciteit. Dit betekent dat ze gecertificeerd water- en stofbestendig zijn, (IP57), en dat ze robuust genoeg zijn om stabiele, langdurige opnames in verschillende omgevingen te ondersteunen.