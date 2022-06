Sony komt met drie nieuwe groothoeklenzen voor content creators

Sony breidt zijn assortiment lenzen verder uit met de introductie van de powerzoom G-lens E PZ 10-20 mm F4 G (SELP1020G), de G-lens E 15 mm F1.4 G (SEL15F14G) en ultrabrede prime E 11 mm F1.8 (SEL11F18). De nieuwe Sony groothoeklenzen zijn speciaal in het leven geroepen voor content creators. Vorige maand lanceerde Sony nog de FE 24-70mm F2.8 GM II standaard zoomlens.

De Sony G-Lens E PZ 10-20 mm F4 G is volgens de fabrikant ’s werelds kleinste en lichtste ultragroothoek APS-C- zoomlens en beschikt over een constant maximaal diafragma van F4. Deze G Lens-biedt een autofocus (AF) en veelzijdige powerzoom in een compacte zoomlens. Dit model houdt een constante lengte over het hele zoombereik aan.

Het E 15 mm F1.4 G, 35 mm full-frame objectief biedt F1.4 bokeh voor die scherpe onderwerpen met wazige achtergronden en de uitstekende G Lens-resolutie in een veelzijdige APS-C-lens. Je kunt je creativiteit hier dus wel op loslaten. Deze compacte en lichtgewicht prime-lens levert dynamische beelden, nauwkeurige AF en controle en is volgens Sony zeer geschikt voor zowel foto’s als video.

De E 11 mm F1.8, 35 mm ultragroothoek APS-C prime tenslotte levert een uitstekende resolutie van hoek tot hoek, prachtige bokeh en snelle betrouwbare AF. Dit moet zorgen voor foto’s met duidelijk zichtbare expressie en is ook zeer geschikt voor selfies. Dit objectief is compact en lichtgewicht, dus perfect voor vloggen en video-opnamen onderweg.

Prijs en beschikbaarheid

De drie Sony groothoeklenzen zijn vanaf deze maand (juni) verkrijgbaar in de Benelux.