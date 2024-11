Review: Canton Smart Vento 9 S2 en Smart Connect 5.1

Familiebedrijf Canton is opgericht in 1972 en produceert vanuit Weilrod bij Frankfurt am Main al decennialang kwalitatief goede luidsprekersystemen voor de hifiwereld en de automotive-branche. Naast conventionele luidsprekervarianten levert de fabrikant sinds 2019 ook actieve modellen in de Smart-serie. De Smart Connect 5.1 AV receiver kan de Smart-luidsprekers aansturen en heeft een multiroom streamingplatform aan boord waarmee je in een oogwenk van tweekanaals stereo tot een omvangrijke draadloos aangestuurde surround opstelling configureert. Dit doe je zonder technische aanleg of achtergrond, op de manier waarop jij dit wilt. Nieuw in deze Smart-serie is de Canton Smart Vento 9 S2 die net onder de Reference K-serie is gepositioneerd. Dit is een actieve vloerstaande drieweg basreflex-luidspreker en deze volgt de eerste generatie Vento 9 op. Op het eerste gezicht heeft de Vento 9 S2 een vergelijkbare optiek als zijn voorganger, toch is deze geheel opnieuw ontworpen.

De luidsprekers zijn in vier verschillende kleuren verkrijgbaar: donker walnoot, licht walnoot, wit en zwart. Hierbij zijn de uitvoeringen met houtmotief voorzien van fineer van echt hout. Ik ontvang de hoogglans afgewerkte uitvoering in donker walnoot. Een fraaie kleur met een afwerkingsniveau dat helemaal past bij het premium prijsniveau van deze luidsprekers. De behuizing van de Vento 9 S2 is uit meerdere houtlagen vervaardigd en voorzien van licht gebogen flanken en afgeronde hoeken. Dankzij de afgeronde hoeken wordt diffractie van het midhoog voorkomen, wat het geluidsbeeld ten goede komt. Dankzij de gebogen flanken zijn de flanken stijver, worden interne kastreflecties verminderd en wordt kastkleuring teruggedrongen. De voet heeft eveneens een restyling ondergaan en geeft deze vloerstaander een elegant voorkomen. Deze zogenaamde Floating Base Construction is met behulp van conisch gevormde afstandshouders onder de luidsprekerbehuizing geplaatst en dient als luchtopening voor de neerwaarts gerichte reflexpoort. Hiermee kan ik niet gelukkiger zijn. Dankzij dit poorttype verstrooit de Vento 9 S2 de luchtstroom homogeen over het vloeroppervlak waarmee de plaatsing in een gewone huiskamer eenvoudiger is dan met, bijvoorbeeld, een achterwaarts gerichte poort. Hier houden de optisch zichtbare vernieuwingen echter niet op. Canton heeft de Vento 9 S2 voorzien van nieuwe, vergulde, dubbel uitgevoerde luidsprekerterminals. Deze kunnen blanke draad tot 10 mm2 klemmen en zijn geschikt voor het gebruik met vorken en banaanpluggen. Tot slot zijn de met akoestisch transparant luidsprekerdoek beklede frontjes geheel nieuw en worden deze met behulp van krachtige magneten aan de behuizing bevestigd, om resonantie te voorkomen.