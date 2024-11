Review: Leica SL3 – De beste Leica systeemcamera ooit?

Voor tal van foto/videografen heeft hun cameramerk een cultstatus of mythische religie. Zij zweren er bij. Hebben een intuïtieve band met de hardware. En kopen alleen objectieven en accessoires van het geliefde merk. Zo ook met het Leica-vuur, dat ondanks het prijskaartje niet valt te blussen. Onlangs werden wij door een enthousiasteling geattendeerd op de Leica SL3. Die zou het summum zijn voor de fotografie en ook video bij de gerenommeerde Leica systeemcamera’s.

De specificaties wijzen in ieder geval al op een topper bij de fotografie, en een hybride systeemmodel dat zo zijn diensten bewijst bij videofilmen. Met zo’n camera wil je gezien worden en op hoog niveau fotograferen en videofilms schieten. En hoe dat zich allemaal naar de praktijk vertaalt moet je echt eens zelf ervaren! Verder voorziet Leica natuurlijk in een behoorlijk aantal L-mount topobjectieven, met het eigen voor de diehards onverslaanbare kleurkarakter.

Drievoudige resoluties

Heel opmerkelijk is dat de Leica SL3 standaard voorziet in drie verschillende resoluties. Met de fullframe 60MP van achteren aangelichte CMOS-sensor kan de gebruiker kiezen uit specifiek geoptimaliseerde resoluties 60MP, 38MP en 18MP. Lijkt op het eerste gezicht wat overdreven doch bewijst zich zeker in de praktijk. Je kiest de resolutie die optimaal bij het gestelde opnamedoel past. Opslag in DNG (RAW) of JPEG. De sensor is Dual Basis ISO met een instelling voor een lage en hoog gevoelig native instelgebied.

Bij een hybride systeemcamera is de beeldprocessor de onmisbare kompaan van de beeldsensor. Bij de Leica SL3 betreft dit de Maestro IV processor met L2 technologie en een royale buffer van 8GB. Deze staat garant voor de bliksemsnelle hoogwaardige beeldverwerking, goede AF-prestaties en het prima afhandelen van de video-CODECs.

Body en UI design

De body is op-en-top Leica. Echt fraai en solide vormgegeven. Gebouwd als een tank. De afgeronde hoeken, sfeervolle bekleding met goede grip en het rode Leica logo maken het camerahuis echt af. Met 141.2 x 108.1 x 84.6mm en 850g behoort dit camerahuis tot de grotere fullframe jongens.

Leica heeft goed zijn best gedaan om de gebruikersfuncties bij de mechanische bediening in combinatie met de menu’s van het touchscreen optimaal te integreren. Een waar ergonomische User Interface (UI). Handig is de volledig dedicated aanpassing van het gehele menu voor foto of video, daarbij geeft een rode indicatie de modus foto, en geel video aan. Dan kan de gebruiker zich niet vergissen. Je kunt zes banken (profiles) met favoriete scherminstellingen vastleggen. Zie verder het hoofdstukje bedieningsgemak. In de body zit een interne 5-assige IOS. Die functioneert in de praktijk prima. De accu is van het Leica-type BP-SL6 met een capaciteit van 15,8 Wh. Dat is niet altijd voldoende. Je kunt echter een dummy-accu plaatsen en vervolgens van USB-C gebruik maken. N.B. dan blijft de eigen USB-connector van de body vrij.

De OLED-zoeker herbergt 5,76 Megadots, vergroot 0,76 keer en heeft een verversfrequentie van 120fps. In de praktijk een lust voor het oog. De statusinfo staat in keurige zwarte balkjes en roteert mee als je de SL3 verticaal positioneert. Het touchscreen meet 3,2 inch en heeft een resolutie van 2,3 Megadots. Bovenop zit een duidelijk afleesbaar LCD-statusscherm.

Er zijn twee sleuven voor geheugenkaarten aan boord: CFexpress type B en UHS-II SD. Bluetooth en Wifi zijn aanwezig. De smartphone met app kan de gebruiker inzetten als remote control met live -view. Bij de iPhone gaat file transfer per Lightning of USB-kabeltje behoorlijk snel. Te prefereren boven WiFi. Behalve inmiddels al een behoorlijk aantal L-mount objectieven (Leica, Panasonic en Sigma) passen via adapters tevens M- en R-mount DSLR-objectieven op de SL3 body.

Vernieuwde AF

Net als partner Panasonic (SC5ii) voert de Leica SL3 nu ook het hybride fasedetectie-systeem met 315 veldpunten voor de AutoFocus. Dat geeft inderdaad een stuk snellere en accurate automatische scherpstelling. Tevens zijn er nu nieuwe algoritmen voor het herkennen van personen, gezichten, ogen, dieren en objecten aan boord. Zoals gebruikelijk ondersteund door AI en machineleren. In het algemeen scoort de scherpstelling van Leica SL3 goed tot zeer goed ten opzichte van diens voorganger de SL2. Er zijn bij de concurrentie van Sony en Fujifilm echter een fractie betere prestaties. Niettemin zal de AF van de Leica SL3 zeker niet teleurstellen. Je kunt kiezen uit spot, multi-field, field en zone. Het positioneren van het AF-gebied gaat met een joystickje. Het gekozen scherpstelobject is groen omlijnd en alternatieven geel.

Bedieningsgemak

Bij een professionele high-end hybride systeemcamera zoals de Leica SL3 zou je complexe menu’s met veel diep verborgen instelmogelijkheden verwachten. Dat is beslist niet zo. In zijn genre is deze camera heel ergonomisch. Na enige leertijd relatief eenvoudig en intuïtief te bedienen. Je kunt er zo jouw eigen workflow op afstemmen.

Opvallend is een eigen drukknop voor aan/uit. Gewoon even ingedrukt houden en de power gaat aan. De drie belangrijke functieknoppen Play, FN en Menu rechts op de achterzijde springen er lekker comfortabel en duidelijk wit beletterd uit. Het Quick-menu en het LCD-statusdisplay voldoen in circa 80% van de gebruikte instelmogelijkheden. Slechts met een of enkele toetsdrukjes en draaien aan de drie geribbelde instelwieltjes ben je er als gebruiker al. Het is zelden nodig om dieper in de menustructuur te duiken. Leica heeft een opmerkelijke goede ergonomische iconografie ontwikkeld. Daarmee voelt de beeldmaker zich al snel vertrouwd met de camerabody. En ware extensie van de foto/videohand. De hangreep stemt tot tevredenheid.

Fotografie

De Leica SL3 is met name ontworpen voor de fotografiegenres landschap, architectuur, portret en studio. Daar vallen de geboden beeldkwaliteit, kleurweergave en instelopties niet te verslaan. Als actiecamera is de SL3 minder geschikt. De standaard kleurweergave is neutraal. Je kunt echter ook levendig kiezen. Op de lagere ISO-waarden (liefst 50 of 100) zijn de RAW-bestanden formidabel. Het ISO-bereik gaat standaard van 50 tot 100.000. Op gevoeligheden tot 6400 blijft de beeldkwaliteit bij weinig licht relatief hoog. Er zijn native versterkingsstappen van 100 en 320 ISO. Bij L-Log zijn dat 200 en 640, en in geval van HLG 400 en 1250.

De bereikte opnamesnelheid is sterk afhankelijk van het kiezen van de (continue) AF en het aantal bits. In geval van AF-C en 14 bits volledige uitlezing van de beeldsensor komt de fotograaf niet verder dan vier beelden per seconde. Op12 bits is dat al 5 fps. En schakel je over op eenmalig scherpstellen en geen verdere belichtingsaanpassingen dan komt de gebruiker op 7 tot 15 beelden per seconde. De sluitertijden variëren van 60 seconden tot 1/8000ste mechanisch en 1/16000ste elektronisch. De flash-synchro zit op 1/200ste seconde. Voor de creatieve fotograaf biedt Leica een aantal JPEG-processing modussen: Eternal, Classic, Contemporary, Blue, Selenium en Sepia.

Correcties voor kleur, de witbalans en belichting zijn meteen zichtbaar. Een preview van de scherptediepte kan je toewijzen aan een functieknop. Verder noemen wij een live histogram, beeldkaderlijnen, focuspeaking en blinking highlights Je kunt draadloos een 60 MP DNG-bestand in minder dan 2 seconden overzetten naar Lightroom mobiel.

Video

Hoewel de Leica SL3 in de eerste plaats de veeleisende fotograaf zal aanspreken zijn de prestaties bij video allerminst voor de poes. 8K op 24/30P (10 bit 4:2:0) ziet er behoorlijk gelikt cinematografisch uit. DCI 8K kan in H.265 verwerkt worden. En de standaard 4K 60P (10 bit 4:2:2) mag er zeker wezen. ProRes opnemen verloopt in 1080P. In Full HD voor de slow motion / het bevriezen van beweging op 120 fps. Een 60MP sensor is in feite overdone voor video. Zelfs het zwaarste formaat komt nooit aan zoveel pixels. In de praktijk komt dat neer op croppen naar de wel optimaal bruikbare resolutie. Ook kan een grote 60MP fullframe beeldsensor een rolling shutter-effect geven. Dit t.g.v. de lagere scansnelheid bij veel pixeldata/lijnen.

De Leica SL3 voorziet in vijf vooraf ingestelde slots waarin je resolutie, framesnelheid, codec, compressie kunt definiëren, met de keuze uit gamma-codering, Log- of HLG-opname Video minded is de keuze voor de sluiterhoek i.p.v. sluitertijd. Het kantelbare 2,33 dots touchscreen geeft een goed helder beeld. Ook bij wat meer daglicht. Helaas niet uitklapbaar. Je kunt via de flitsaansluiting de tijdcode synchroniseren. Het geluid is op hetzelfde niveau als bij de Panasonic S5ii (x). De beide ingebouwde microfoontjes scoren lang niet slecht. In de professionele praktijk zal de Leica SL3 voornamelijk de cinematograaf aanspreken. Voor actiefilmen is dit model wat minder geschikt. Wij raden gezien de beperkte accucapaciteit een extra accu of externe voeding aan.

Conclusie

Ongetwijfeld is de SL3 de beste Leica hybride systeemcamera ooit gemaakt. De beeldkwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en bouwkwaliteit zijn indrukwekkend. Daar betaal je dan wel bijna € 7.000,- voor. Professionals zullen zo’n bedrag wel ophoesten, en de aanschaf is behoorlijke waardevast.

Prijzen & Info